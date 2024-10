Trump ostře zaútočil na Zelenského. Obvinil ho z rozpoutání války, Putina nezmínil

Necelé tři týdny před americkými prezidentskými volbami se republikánský kandidát Donald Trump tvrdě opřel do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Označil ho za viníka války na Ukrajině, protože s ruským prezidentem Vladimirem Putinem před válkou i během ní odmítá jednat.

Obvinění zazněla v rozhovoru s americkým konzervativním podcasterem Patrickem Bet-Davidem. "Nikdy neměl nechat tuto válku začít. Dáváme miliardy dolarů muži, který odmítá dohodu," prohlásil Trump.

Poněkolikáté zopakoval své tvrzení, že Zelenskyj je skvělým obchodníkem. Myslí to však ironicky a pejorativně. "Je to nejlepší obchodník, jakého jsem kdy viděl. Pokaždé, když k nám přijede, dostane sto miliard dolarů. Kdo jiný to má? Neříkám, že mu nechci pomoci, protože velmi s tamními lidmi soucítím, ale neměl dopustit, aby ta válka začala," uvedl republikánský kandidát.

Rozhovor tak zřejmě potvrzuje předpoklad, že pokud volby 5. listopadu vyhraje Trump, omezí zbrojní pomoc Kyjevu a bude se snažit Ukrajinu dotlačit k dohodě s Ruskem. Jak by taková dohoda mohla vypadat, naznačil nedávno Trumpův kandidát na viceprezidenta J. D. Vance. Uvedl, že Rusko by si ponechalo okupovaná ukrajinská území a Ukrajina by nevstoupila do NATO. Vanceho za jeho postoj už dříve pochválil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. "Je pro mír, je proti pumpování zbraní do Ukrajiny. To můžeme jen uvítat, protože to je to, co potřebujeme," řekl Lavrov novinářům.

Rusko obsadilo zhruba osmnáct procent rozlohy Ukrajiny a dál útočí na ukrajinská města. "Trumpova slova naznačují, že americká politika vůči Ukrajině se pod jeho vedením radikálně změní," napsala v analýze agentura Reuters.

Trumpova demokratická soupeřka Kamala Harrisová uvádí, že chce pokračovat v dosavadní pomoci Kyjevu, označuje Rusko za agresora a kritizuje Trumpa za servilitu vůči Vladimiru Putinovi. Trump v debatě s ní odmítl dvakrát odpovědět na otázku, zda si přeje vítězství Ukrajiny. Řekl jen, že si přeje konec války. Několikrát se v minulosti zmínil o tom, že je schopen konflikt, který před necelými třemi lety rozpoutalo Rusko, ukončit do čtyřiadvaceti hodin. Nikdy ale neřekl, jak by to udělal. I Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na to ale reagoval slovy, že něco takového není možné.

Trump a Zelenskyj se setkali po pěti letech 27. září v New Yorku. Americký politik po schůzce řekl, že chce prosadit pro všechny spravedlivou mírovou dohodu. Zopakoval také, že má dobré vztahy s Putinem. "Jak víte, máme velmi dobré vztahy s Volodymyrem Zelenským a já mám i velmi dobré vztahy s prezidentem Putinem," prohlásil.

Válka na Ukrajině nepatří v USA k hlavním předvolebním tématům, ale Američané jsou podobně jako v jiných bodech i v tomto rozdělení. Podle průzkumu Quinnipiac University z přelomu srpna a září si 49 procent dotázaných myslí, že válku lépe "zvládne" Trump, 47 procent více věří Harrisové. Jednoznačný je rozdíl mezi příznivci stran: voliči Demokratické strany jsou více pro další pomoc Ukrajině než ti, co dávají přednost Republikánské straně.

Video: Trumpa nelze hodnotit objektivně, neustále lže, říká Klvaňa (11. 9. 2024)