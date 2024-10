Kampaň vrcholí. Trump oblékl zástěru a pustil se do smažení, Harrisová šla do kostela

Do volebního dne ve Spojených státech zbývá o něco málo více než dva týdny, a oba uchazeči o Bílý dům se tak snaží přesvědčit dosud nerozhodnuté voliče v klíčových státech. Každý z nich na to šel jinak.

Trump o smažení hranolků: "Vyžaduje to velkou odbornost, aby se to udělalo správně a rychle." | Foto: Reuters

Viceprezidentka a kandidátka demokratů Kamala Harrisová, která v neděli oslavila 60. narozeniny, v rámci kampaně navštívila dva kostely v Georgii, její republikánský soupeř, 78letý exprezident Donald Trump, mezitím zavítal do řetězce rychlého občerstvení v Pensylvánii, kde v zástěře smažil hranolky.

Trump v neděli na předměstí Filadelfie navštívil pobočku řetězce rychlého občerstvení McDonald’s, sundal si sako, oblékl si černožlutou zástěru a začal smažit hranolky, zatímco mu zaměstnanci radili, jak postupovat. "Ani se jich nedotknete, je to hezky čisté," prohlásil bývalý prezident, který je milovníkem rychlého občerstvení a podle agentury AP také "bacilofob". "Vyžaduje to vlastně velkou odbornost, aby se to udělalo správně a rychle," dodal Trump s tím, že jej smažení hranolek bavilo.

Trump pobočku McDonald's navštívil částečně i v narážce na svou soupeřku Harrisovou, která uvedla, že v tomto fast foodu pracovala během studií v Kalifornii. Trump tvrdí, že tam však Harrisová nikdy nepracovala, ačkoliv to nepodložil žádnými důkazy, napsala agentura Reuters.

Mluvčí Harrisové Trumpovu návštěvu restaurace označil za příklad jeho "zoufalství". V příspěvku na síti X také poznamenal, že exprezident ani sám nedokázal dát hranolky do fritézy, načež pokřikoval na novináře z okénka. "Jediné, co umí, je lhát," řekl mluvčí Harrisové agentuře Reuters. "Neví, jaké je mít letní brigádu, protože dostal miliony na stříbrném podnose, jen aby je promrhal," dodal.

Harrisová, která v neděli během kampaně v Georgii oslavila kulatiny, mezitím navštívila dva kostely na okraji Atlanty, kde vyzvala černošské voliče, aby šli k volbám. V kostele v Jonesboro pak demokratce zazpíval k narozeninám Stevie Wonder.

Harrisová, která kdysi zpívala v církevním sboru, předtím promluvila v jiném kostele ve Stonecrestu, rovněž v Georgii. Ve své řeči se ostře vymezovala vůči rozdělující rétorice, ačkoli Trumpa jmenovitě nezmínila. "V tuto chvíli v celém našem národě vidíme, že se někteří snaží prohlubovat rozdělení mezi námi, šířit nenávist, zasévat strach a vyvolávat chaos," řekla. "V tuto chvíli se naše země nachází na křižovatce a je jen na nás, kam se vydáme," dodala.

Harrisová bude ve volbách 5. listopadu potřebovat získat velkou volební převahu v Detroitu a Atlantě, aby zopakovala úspěch prezidenta Joea Bidena v Georgii a v Michiganu posledních volbách v roce 2020. Trump se naopak snaží co nejvíce vytěžit z průzkumů, které nasvědčují, že se jeho popularita v těchto státech zvýšila a že půjde o těsný souboj, píše Reuters.