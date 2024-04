Trump si podle předvolebního průzkumu CNN udržuje před Bidenem náskok

Bývalý republikánský prezident Spojených států Donald Trump, který se opět uchází o křeslo v Bílém domě, si podle předvolebního průzkumu společnosti SSRS pro televizi CNN nadále udržuje náskok nad prezidentem Joem Bidenem zvoleným za demokraty. Většina dotazovaných také hodnotila kladně Trumpovo čtyřleté funkční období, zatímco u Bidena to byla méně než polovina.

Trump si podle průzkumu mezi registrovanými voliči udržuje podporu asi 49 procent dotazovaných, což je stejně jako při posledním průzkumu CNN provedeném v lednu. Biden má podle průzkumu nyní mírně nižší podporu, a to 43 procent dotazovaných, zatímco v lednu to bylo 45 procent.

Pětapadesát procent Američanů nyní hodnotilo Trumpovo prezidentství jako úspěšné, zatímco podle 44 procent exprezident ve funkci selhal. V lednu 2021, krátce předtím, než Trump opustil Bílý dům několik dní po útoku svých stoupenců na Kapitol 6. ledna, hodnotilo jeho prezidentství záporně 55 procent dotazovaných.

Bidenovo působení v Bílém domě podle posledního průzkumu vnímá negativně 61 procent dotazovaných, zatímco 39 procent ho označuje za úspěšné. V lednu 2022 hodnotilo kladně Bidenův první rok v úřadu prezidenta 41 procent dotazovaných a negativně 57 procent.

Republikáni jsou nyní jednotnější v názoru, že Trumpovo prezidentství bylo úspěšné, než je tomu u demokratů v případě Bidena.

Celkem 92 procent republikánů označuje Trumpovo působení v úřadu za úspěšné, zatímco Bidenovo prezidentství považovalo za úspěšné pouze 73 procent dotazovaných voličů z řad demokratů. Mezi nezávislými 51 procent respondentů považuje Trumpovo prezidentství za úspěšné, zatímco Bidenovo jen 37 procent. Čtrnáct procent Američanů uvedlo, že považují obě prezidentství za neúspěšné, zatímco osm procent za úspěšné.

Veřejné mínění o bývalých prezidentech obvykle zpětně stoupá, ačkoli žádný jiný prezident v novodobé historii USA se nepokusil o podobný návrat do funkce po volební prohře, píše CNN s odkazem na Trumpa.

Mezi voliči, pro které je ekonomická situace hlavním tématem, podle průzkumu převažuje podpora Trumpa. Pokud jde o hospodářský vývoj a inflaci, hodnotí Bidenovo působení kladně 34 procent, respektive 29 procent dotazovaných. Voliči zároveň podle průzkumu stav ekonomiky nyní vnímají jako mnohem důležitější téma než při předchozích dvou prezidentských volbách. Respondenti, kteří považují ekonomiku za velmi důležitou, dávají přednost Trumpovi před Bidenem v poměru 62 ku 30 procentům, píše CNN.

Pokud jde o další priority pro nadcházející volby, 58 procent voličů považuje ochranu demokracie za mimořádně důležitou otázku. Téměř polovina dotazovaných pokládá za velmi důležité otázky týkající se imigrace, kriminality a držení zbraní a pro zhruba dvě pětiny voličů jsou velmi důležité otázky týkající se zdravotní péče, potratů a jmenování členů nejvyššího soudu USA.

Naopak jen 33 procent dotazovaných považuje za důležitou zahraniční politiku, 27 procent změnu klimatu a zhruba shodně také válku Izraele proti Hamásu a otázky kolem studentských půjček.

Republikáni a demokraté se silně rozcházejí v názoru na to, co je nejzásadnější při volbě prezidenta. Zatímco 67 procent dotazovaných demokratů uvedlo, že za nejzásadnější považují volbu kandidáta, který bude chránit demokracii, mezi republikány to bylo 54 procent. Naopak pro 79 procent republikánů je nejdůležitější ekonomika, zatímco shodný názor sdílí jen 52 procent demokratů.

Průzkum pro CNN provedla společnost SSRS ve dnech 18. až 23. dubna. Zapojeno do něj bylo 1212 dospělých osob, včetně 967 registrovaných voličů. Průzkum byl proveden buď online, telefonicky nebo osobně.

