Trump popřál štěstí Comeymu, který bude vypovídat před Kongresem

před 32 minutami

Prezident Spojených států Donald Trump v úterý popřál štěstí někdejšímu řediteli Federálního vyšetřovacího úřadu (FBI) Jamesi Comeymu, který ve čtvrtek bude hovořit před Kongresem ke kauze možných ruských zásahů do loňských amerických voleb. "Přeji mu štěstí," řekl Trump na dotaz novinářů, co by Comeymu ke svědectví před senátním výborem pro dohled nad tajnými službami vzkázal. Analytici naznačují, že Comeyho výpověď může být značně výbušná. Podle médií hodlá Comey potvrdit, že na něj prezident vyvíjel nátlak, aby zastavil vyšetřování bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který odstoupil kvůli svým nejasným vazbám na Rusko.