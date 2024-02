Trump přišel s vlastní značkou bot. Věří, že z jejich prodeje splatí miliardové dluhy

Bývalý americký prezident Donald Trump prodává zlaté tenisky, sběratelské kartičky i jednotlivé části obleku, v němž ho policie loni zvěčnila na policejním snímku. Exprezident se tak podle amerických médií snaží sehnat peníze, které potřebuje na úhradu několika soudních sporů. I pro podnikatele jeho typu, který dokonce pobíral prezidentský plat, jde o závratné částky.

Trump minulý týden představil vlastní značku bot. Zlaté botasky s americkou vlajkou jsou podle něj to pravé, v čem mají lidé přijít k volbám. Favorit republikánských primárek ale boty neprodává jako součást své předvolební prezidentské kampaně.

Veškerý zisk půjde přímo jemu, i přestože právě jeho kampaň nové boty promuje. Pokud by totiž zisk šel přímo na kampaň, nesměl by Trump peníze použít k osobním účelům, tedy třeba k uhrazení pokut.

Jeden pár se prodává za 399 dolarů (v přepočtu 9360 korun). Během představování bot ale jeden z jeho fanoušků vydražil podepsaný pár za devět tisíc dolarů (více než 211 tisíc korun).

"Chtěl jsem to udělat už dávno," prohlásil bývalý šéf Bílého domu na slavnostním zahájení prodeje. Americká média si ale všímají, že boty začal prodávat hned poté, co mu newyorský soud uložil zaplatit pokutu více než 350 milionů dolarů (přes 8,2 miliardy korun) za peněžní podvody a snahu nadhodnotit vlastní čisté jmění kvůli půjčkám.

Další soudy

Tato suma bude dál narůstat, dokud Trump pokutu nezaplatí, každým dnem o více než 87 tisíc dolarů (dva miliony korun), připomíná server The Hill. V současné době dluží už přes 440 milionů dolarů (přes 10,3 miliardy korun) v občanskoprávních soudních řízeních, a to ho letos čekají další soudy.

Trump se ještě může proti rozhodnutí newyorského soudu odvolat. Než to ale udělá, musí dokázat, že v případě prohry je schopný částku okamžitě složit, a odvolání tak není jen oddalovací taktika. Otázkou zůstává, kolika penězi Trump ve skutečnosti disponuje.

Časopis Forbes a web Bloomberg odhadují jeho majetek v rozmezí na 2,6 až 3,1 miliardy dolarů (61 až 72 miliard korun). To ale neznamená, že mu peníze leží na účtu a měl by je ihned k dispozici.

Zabavování majetku

Sám exprezident během soudu prohlásil, že má u sebe "podstatně více než 400 milionů dolarů v hotovosti". Už v minulosti opakovaně tvrdil, že "má hodně peněz a každý měsíc mu přibývají další".

Pokud by u sebe neměl dost peněz, nejspíš by musel prodat některý ze svých cenných majetků. "Bude to poměrně nepříjemné. Jednak proto, že přijde o spoustu peněz, a také se možná dostane do situace, kdy bude muset prodat některé své nemovitosti, a to možná dost rychle nebo za nevýhodných podmínek. Je to taková dvojitá rána," popisuje profesor obchodního práva na Michiganské univerzitě Will Thomas.

U případu podvodu, který je veden u newyorského soudu, může šerif začít zabavovat Trumpův majetek, pokud by exprezident nebyl schopen peníze u soudu složit.

U federálního soudu, který bývalému prezidentovi nařídil zaplatit 83 milionů dolarů (1,9 miliardy korun) jako odškodnění za pomluvu spisovatelky Jean Carrollové, jsou pravidla jiná. Soudce by mu mohl například odstavit plat, připomíná list Politico.

Další dluhy

Tomu se politik podle všeho snaží za každou cenu vyhnout. Už několik týdnů si mohou jeho voliči koupit digitální sběratelské kartičky. Jedna vyjde na 99 dolarů (2300 korun).

V prosinci Trump oznámil, že každý, kdo zakoupí všech 47 kartiček, získá navíc jednu fyzickou s částí obleku, který má na sobě na policejním snímku z Georgie z loňského léta a který později rozstříhal, aby jednotlivé kusy mohl prodávat.

Trumpa netrápí jen dluhy týkající se soudních sporů. Z informací, které loni předložil federální volební komisi, vyplývá, že dluží nejméně 200 milionů dolarů (4,6 miliardy korun).

I samotné soudní spory ho za poslední rok podle odhadů stály na 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Část výdajů zaplatily politické organizace, které Trumpa podporují v kampani pro listopadové prezidentské volby, část vedení republikánské strany. Trump se nyní do jeho čela snaží dostat svou snachu Laru Trumpovou. Ta slíbila, že v případě zvolení pošle každý dolar na pomoc tchánovi.

