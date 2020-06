Trump je nejnebezpečnější muž na světě, píše jeho neteř. Rodina chce knihu zablokovat

U jednoho z newyorských soudů byla v úterý podána stížnost na další knihu, která by mohla poškodit amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po sporu kolem pamětí jeho bývalého poradce Johna Boltona nyní prezidentova rodina žádá o nařízení proti vydání díla jeho neteře Mary Trumpové, zjistil deník The New York Times (NYT).

Publikace knihy, jejíž název Trumpa označuje za "nejnebezpečnějšího muže na světě", je plánovaná na 28. července.

Vydavatelství Simon & Schuster ji popisuje jako silný portrét současného prezidenta Spojených států a "toxické rodiny, která jej formovala". Autorka prý ukáže "temnou" rodinnou historii a vysvětlí, jak se z jejího strýce stal "muž, který teď ohrožuje zdraví, ekonomickou bezpečnost a soudržnost společnosti ve světě".

Celý název knihy zní Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, což lze přeložit jako "Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě".

Žádost o příkaz, který by vydání zablokoval, podal u soudu v Queensu prezidentův mladší bratr Robert Trump. Dokument podle NYT uvádí, že Trumpová porušuje dohodu o mlčenlivosti podepsanou v souvislosti s urovnáním sporu o majetky jejího dědečka a prezidentova otce Freda Trumpa.

Bratr prezidenta se obrátil na soud necelý týden po neúspěchu podobné snahy Trumpovy administrativy zabránit vydání Boltonovy knihy The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu). Bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu v ní píše o údajně chaotické zahraniční politice současné americké vlády a "vzorci nepřijatelného chování" prezidenta, který prý sleduje především osobní zájmy. Paměti byly publikovány v úterý a tento týden jsou v žebříčku společnosti Amazon nejprodávanějším titulem.

Konglomerát Trump Organization se ke stížnosti na chystanou knihu Trumpové nechtěl vyjadřovat, píše NYT. Prezident Trump předtím v rozhovoru se zpravodajským webem Axios uvedl, že zmíněná dohoda o mlčenlivosti "pokrývá všechno" a že jeho neteř "nemá dovoleno psát knihu".

"Víte, když jsme se vyrovnali s ní a s jejím bratrem, se kterým máme dobré vztahy, ona má bratra, Freda, se kterým mám dobrý vztah, ale když jsme to urovnali… podepsala mlčenlivost," citoval šéfa Bílého domu Axios.

Mnoho podrobností o obsahu nové knihy zatím není známých. Čeká se ale, že 55letá autorka mimo jiné odhalí, že byla hlavním zdrojem reportérů The New York Times, kteří předloni popsali "podezřelé daňové praktiky" jejího strýce.

