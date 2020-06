Trump je nebezpečí pro republiku, neměl by být prezident, řekl jeho exporadce Bolton

Americký prezident Donald Trump nemá žádnou zahraniční politiku, je "nebezpečím pro republiku" a neměl by být hlavou státu. Takto se v nedělním televizním rozhovoru o svém bývalém nadřízeném vyjádřil někdejší bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton.

Trump by podle něj v případném druhém funkčním období mohl být ještě nebezpečnější, protože už by se neohlížel na veřejné mínění.

"Doufám, že si jej bude (historie) pamatovat jako jednomandátového prezidenta… S jedním funkčním obdobím se můžeme vypořádat. Dva mandáty, tam už bych měl větší starosti," řekl televizi ABC News Bolton, který byl Trumpovým poradcem od dubna 2018 do září 2019. "Obava, kterou mám, je ta, že když bude po volbách, pakliže je prezident vyhraje, politické zábrany budou pryč," uvedl.

Bolton je aktuálně v centru pozornosti amerických médií v souvislosti se svojí knihou The Room Where It Happened (Místnost, kde se to stalo), která jde do prodeje v úterý. Vydání memoárů, které podle zveřejněných úryvků velmi nelichotivě popisují amerického prezidenta a jeho přístup k zahraniční politice, se Trumpova administrativa snažila zabránit, se soudní stížností ale neuspěla.

V novém interview Bolton říká, že čtenáři mohou vyvodit vlastní závěry z jeho popisu 17měsíčního působení po boku Trumpa. "Můj závěr je jasný, nemyslím si, že by měl být prezidentem. Nemyslím si, že je způsobilý na to, aby tu funkci zastával," pokračoval.

Bývalý prezidentův poradce zopakoval, že zahraničněpolitická rozhodnutí současného Bílého domu považuje za nahodilá a podřízená jedinému "směrodatnému principu", konkrétně Trumpovu znovuzvolení. "A protože nemá žádné filozofické ukotvení, nelze vůbec předpovídat, co by přineslo druhé funkční období," řekl.

Deník The New York Times označil rozhovor za jedno z nejtvrdších hodnocení úřadujícího prezidenta od bývalého klíčového poradce "v moderní době". Bolton zároveň čelí kritice za to, že s výbušnými tvrzeními nepřišel před několika měsíci, kdy Trump čelil ústavní žalobě kvůli údajnému zneužití úřadu a maření následného vyšetřování. Republikány ovládaný Senát nakonec prezidenta obvinění zprostil a Bolton nyní tvrdí, že ani jeho výpověď by na vyústění takzvaného impeachmentu nic nezměnila.

"Myslím, že teď je vlastně lepší moment na to ten příběh odvyprávět, protože teď se na něj americký lid může podívat v kontextu nejdůležitějšího politického rozhodnutí, jaké my jakožto země každé čtyři roky činíme," řekl s odkazem na nadcházející prezidentskou volbu.

Bílý dům v reakci na novou knihu bývalého poradce střídavě obviňuje ze lží a ze snahy zveřejnit utajované informace. Prezident Trump Boltona mimo jiné označil za "magora" a řekl o něm, že všichni v Bílém domě ho nenáviděli. ABC News ale podotýká, že tato slova jsou v rozporu s výroky z podzimu, kdy Bolton svou funkci opustil. "Mám Johna Boltona rád, vždycky jsem si s ním rozuměl," řekl tehdy Trump.