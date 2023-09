Trump by ve volbách Bidena porazil, ukázal průzkum. Demokraté mají vážný problém

Něco málo přes rok zbývá do amerických prezidentských voleb a kampaň je v plném proudu. Současný prezident Joe Biden se rozhodl i přes vysoký věk křeslo obhajovat a v demokratické straně nenašel vážného vyzývatele. Republikáni si svého kandidáta teprve zvolí, podle všech průzkumů ale jasně vede exprezident Donald Trump.

Koncem minulého týdne vydala americká média dva nové průzkumy veřejného mínění, které pro nynější hlavu státu nevypadají vůbec dobře. Voliči jsou s Bidenem nespokojeni, nelíbí se jim hlavně ekonomika, ale i jeho vysoký věk. Už teď je Biden nejstarším prezidentem v historii USA. Trumpova podpora naopak roste, nehledě na čtyři obžaloby a více než 90 obvinění, kterým čelí.

Podle průzkumu televizní stanice NBC News by teď oba ve volbách získali 46 procent hlasů. Ještě v červnu přitom ve stejném průzkumu Biden vedl o čtyři procentní body. Průzkum stanice ABC News a deníku Washington Post dokonce tvrdí, že by volby vyhrál Trump s náskokem devíti bodů. Získal by 51 procent voličů, demokratický prezident jen 42.

Naposledy se oba politici střetli v prezidentské volbě v roce 2020, kterou vyhrál Biden s pohodlným ziskem 56 procent. Napjaté volby během pandemie koronaviru se potýkaly s řadou problémů. Obhajující prezident Trump svou porážku neuznal a snažil se výsledek zvrátit, za což je nyní také souzen. Obžalobě čelí i za zadržování tajných dokumentů nebo za to, že peníze z kampaně použil k umlčení pornoherečky.

Hodnocení Bidenovy práce je nyní u veřejnosti negativní, především řešení ekonomiky a imigrace. Z obnovy hospodářství po covidu přitom Biden udělal střed své prezidentské kampaně. "Amerika má nejsilnější ekonomiku na světě," chlubil se na nedávném mítinku s voliči.

Země se ale nadále potýká s inflací, která jen od loňska zvedla ceny potravin o více než čtyři procenta. Rekordní počet Američanů tvrdí, že se jim za Bidenova prezidentství vede hůře. "Zdá se mi, že nikdo nemyslí na pracující Američany," postěžovala si pro stanici ABC News volička z Ohia. Lidé se bojí, že nebudou mít z čeho zaplatit nájem, zvedly se i ceny energií nebo pohonných hmot.

Problémem je samotný Biden

Američané jsou také nespokojeni s tím, jak se Bílý dům vypořádává s přílivem migrantů přes jižní hranici s Mexikem. Jen v srpnu zde úřady zaznamenaly nejméně 232 tisíc migrantů mířících do Spojených států, což je nejvíce za poslední rok. Biden tvrdí, že jeho opatření fungují, s jeho výkonem v této oblasti je ale spokojeno jen 23 procent Američanů.

Problémem je i Bidenův věk. Tři čtvrtiny Američanů si myslí, že je na další funkční období příliš starý. Už nyní je rekordmanem, žádný americký prezident nebyl starší. V den případné další inaugurace by Bidenovi bylo už 82 let.

"Vím, že je mu 80 let. Osmdesátníci jsou schopní. Spíše se obávám o Bidenovo zdraví. Vypadá trochu zesláble a tahle práce si vybírá daň," řekla pro NBC Mary Lyonová, třiapadesátiletá demokratka z Tucsonu v Arizoně.

Kromě toho téměř šest z deseti voličů demokratů říká, že si přeje, aby Bidena v boji o demokratickou nominaci v roce 2024 vyzval jiný stranický kandidát. Přestože se zatím neobjevil žádný významný. To je pro prezidenta, který obhajuje svou pozici, zcela nevídané, jak připomínají média.

Vzpomínky na Trumpa jsou lepší

Trump vypadá při zpětném pohledu lépe. Když úřad opouštěl, podporovalo ho jen 38 procent Američanů, nyní ho zpětně pozitivně hodnotí téměř polovina. I u něj je ale věk problémem, americký podnikatel a televizní celebrita je jen o tři roky mladší než Biden.

Průzkumy ale ukazují, že Trump v republikánských primárkách poráží všechny konkurenty. Má už téměř šedesátiprocentní podporu, na druhém místě zaostává floridský guvernér Ron DeSantis se 16 procenty. Ostatní by podle průzkumů v primárkách získali jen jednotky procent. Přesto by i oni nejspíš těsně porazili Bidena.

Média se shodují, že se zatím špatně odhaduje, jak lidé nakonec rozhodnou. Do hry může vstoupit Bidenovo zdraví nebo Trumpovy soudní spory. Chce-li Biden své vítězství zopakovat, musí na současné průzkumy reagovat, shodují se média.