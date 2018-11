Tři nevládní organizace obnovily záchranné plavby u Libye, pomáhají migrantům na moři

Tři nevládní organizace obnovily záchranné operace ve Středozemním moři a čtyři jejich lodě budou od nynějška nabízet asistenci migrantům, kteří se dostanou do potíží během plavby z Libye do Itálie. Informoval o tom v Římě šéf italské mise Mediterranea Alessandro Metz. Nevládní organizace omezily svou činnost po nástupu nové italské vlády, která prosazuje tvrdý postup vůči migrantům a nechala uzavřít přístavy pro jejich lodě.

Moře mezi Sicílií a libyjským pobřežím budou křižovat lodě italské mise Mediterranea, která svou loď Mare Jonio vyslala už začátkem října, německé organizace Sea Watch a španělské Proactiva Open Arms.

"Na italskou vládu reagujeme zřízením evropské záchranné flotily, která bude pomáhat lidem na moři," řekl Metz.

Nevládní organizace svou činnost při záchraně migrantů postupně opouštěly kvůli postupu italské vlády a nejrůznějším administrativním problémům. Například loď Sea-Watch 3 musela strávit dlouhé měsíce v přístavu na Maltě kvůli sporům o to, zda má platnou registraci pro vedení záchranných misí.

Loď Aquarius nevládní organizace SOS Méditerranée kotví už od konce září v přístavu v Marseille, protože přišla o panamskou registraci. Navíc její provozovatelé nově čelí obvinění italských úřadů, že nezákonně nakládali s nebezpečným odpadem.

Námořní trasa mezi Libyí a Itálií, kterou ještě loni využívaly tisíce migrantů k cestě do Evropy, je nyní čím dál méně frekventovaná. V listopadu podle italské vlády takto do Itálie připlulo jen 500 migrantů. Loni v listopadu se přitom do Itálie přes Středozemní moře dostalo desetkrát více lidí, v listopadu 2016 takto připlulo 13 500 migrantů.