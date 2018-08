Tragický konec dobrodružství. Američané odjeli na cestu kolem světa, v Tádžikistánu je zavraždil IS

Teroristé z Islámského státu do amerických cestovatelů najeli autem. Jay Austin a Lauren Geogheganová zemřeli 369. den své cesty.

Dušanbe (Tádžikistán) - Našetřili si peníze, dali výpověď v práci a vyrazili cestovat. Jejich příběh dlouho kopíroval osudy mnoha mladých lidí, kteří se rozhodli vyměnit stereotypní život v kanceláři za zážitky.

Američan Jay Austin a jeho partnerka Lauren Geogheganová se v devětadvaceti letech po dlouhém rozmýšlení vydali loni v červenci na cestu kolem světa. A rovnou na kolech.

Po roce a hromadě zážitků ale přišel nečekaný konec. Nadšené cestovatele, kteří o svém dobrodružství pravidelně informovali na Instagramu a blogu, zavraždila v Tádžikistánu teroristická organizace Islámský stát (IS).

Několikačlenná skupina radikálů zabila Jaye a Lauren 369. den jejich cesty. Najela do nich autem, když 29. července na kolech křižovali silnice ve městě Sebiston, které leží asi 80 kilometrů od metropole Dušanbe. Kromě dvou Američanů zemřel ještě cyklista z Nizozemska a Švýcarska. Další tři jezdci vyvázli se zraněními.

"Jak tragický konec inspirativní cesty. Odpočívejte v pokoji," píše se v jednom z mnoha komentářů pod poslední fotkou, kterou Američané stihli zveřejnit na svém společném Instagramu. Pro tisíce lidí byli obrovskou inspirací. O jejich příběhu nyní informoval americký deník The New York Times.

Dobrodružný pár

Byla to právě i záliba v cestování, co dvojici, která se seznámila v roce 2012, spojovalo. Než odjeli na cestu kolem světa, měli za sebou oba už řadu cestovatelských zkušeností.

Jay například projel na skútru Spojené státy, později poznával Evropu nebo Indii. Po dovolené se ale vždy musel absolvent Georgetownské univerzity vrátit do práce.

Pracoval na Federálním úřadě pro bydlení a rozvoj měst (HUD). "Na HUD jste si vždycky na konci roku mohli říct buď o vyšší výplatu, nebo o delší dovolenou. Jay si vždy vybral více volna," vzpomíná si Jayova kamarádka Ashley Ozeryová, se kterou list The New York Times hovořil. Jaye znala už od základní školy.

Lauren v minulosti navštívila třeba Bejrút, kde se celé léto učila arabštinu. Celý semestr strávila také v Madridu. Stejně jako Jaye ji nenaplňovaly dny strávené v kanceláři, schůzky a konference.

Před dvěma lety tak pár přišel s nápadem našetřit si peníze a odjet na kole poznávat jiné kultury. Ještě předtím absolvovali Jay a Lauren měsíční "zkušební" cestu. Na kole procestovali Island. Pak už byli stoprocentně přesvědčení, že odjedou na mnohem delší dobu.

"Dneska jsem dal výpověď v práci," napsal si Jay loni v červnu na blog. Také Lauren své zaměstnání opustila.

"Byla to ta chvíle, kdy vám váš instinkt říká, že něco není v pořádku," pamatuje si na okamžik, kdy dvojice odjela, Laurenina kamarádka Amanda Kerriganová. Z jejich cesty prý zkrátka neměla dobrý pocit.

Ani v nejčernějších snech ji ale nenapadlo, že jejich výlet skončí tak tragicky.

Botswana, Slovinsko i Kyrgyzstán

Jay a Lauren stihli procestovat spoustu míst. Nejprve se vydali na nejjižnější cíp Jihoafrické republiky, odkud pokračovali do dalších afrických zemí - Botswany nebo Tanzanie. Pak se vrátili do méně exotických destinací, v Evropě navštívili Španělsko, Francii, Slovinsko nebo Řecko. Odtud přejeli do Turecka a dál do Asie. Do Tádžikistánu se přesunuli letos v červenci ze sousedního Kyrgyzstánu.

Na Instagramu si často pochvalovali ochotu lidí, ať už šlo o nabídku noclehu, nebo jídla. Záchranou pro ně byla také chlazená voda, kterou jim v Botswaně nabídl kolemjdoucí, když zrovna šlapali na kolech v 35stupňových vedrech.

Stejně tak se ale svým fanouškům svěřovali i s útrapami, které je při cestování potkaly. V Africe bojovali třeba s příliš hlubokým pískem, který jim nedovolil jet na kole. Bicykly museli táhnout. Ve Francii zase skončila Lauren na pohotovosti s ušní infekcí.

Naposledy si "postěžovali" na náročný výšlap na 4655 metrů vysoké pohoří Ak-Baital Pass v Tádžikistánu. "Tohle byl zřejmě ten nejtěžší výstup v mém životě," stojí v posledním příspěvku na Instagramu z 25. července, čtyři dny před smrtí Američanů.

Islámský stát se k odpovědnosti za jejich vraždu sám přihlásil skrze svoji tiskovou agenturu Amak. Radikálové na cyklisty zaútočili i noži. V Tádžikistánu přitom k teroristickým útokům na civilisty dochází zřídkakdy. Při cestování do Tádžikistánu často ministerstva zahraničí varují spíše před špatnou dopravní situací nebo zdravotnickou péčí.

