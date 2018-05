před 1 hodinou

Při cyklistickém výletu do hor zemřel v sobotu na západě Spojených států jeden ze dvou jezdců poté, co na výletníky zaútočila puma. Tělo mrtvého muže poté odtáhla ke svému doupěti. Druhého cyklistu šelma ošklivě potrhala. Podle agentury Reuters to uvedl mluvčí úřadu místního šerifa Ryan Abbott. Jezdci se vypravili na horskou cestu do odlehlé oblasti zhruba 50 kilometrů východně od Seattlu ve státě Washington. Zraněný muž odjel z místa útoku přes tři kilometry na kole, než zavolal na tísňovou linku. Když přijeli policisté, nalezli bicykl oběti a v nedalekém lese uviděli pumu stojící nad mrtvým tělem oběti. Správa lesů poté zvíře odstřelila. Ke smrtelným útokům pum dochází v USA velmi zřídka.

autor: ČTK | před 1 hodinou