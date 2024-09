Ruský nálet mu vzal ženu a tři dcery. Muž přežil díky tomu, že se vracel pro lahev

Ruská střela s plochou dráhou letu dopadla ve středu ráno ve Lvově na dům v Konovalcově ulici. Pětičlenná rodina - manželé a jejich tři dcery - se zrovna chystala k odchodu.

Zatímco muž se ještě vrátil do bytu pro lahev s vodou, žena a dcery šly dál dolů po schodišti. Rodinu to rozdělilo navždy. Muž s těžkými zraněními přežil, jeho manželka a všechny tři dcery ale zahynuly pod troskami zříceného schodiště. "Bylo to strašné. Všechno hořelo," vypověděla jedna z obyvatelek, která žije ve stejné ulici.

Tragédie zasáhla rodinu osmačtyřicetiletého Jaroslava Bazileviče. Jeho ženě Jevheniji bylo 43 let, dcery měl ve věku jedenadvaceti, osmnácti a sedmi let. Všechny zemřely okamžitě na místě. Jaroslav má podle dosavadních zpráv poškozený zrak a operovali ho lékaři na lvovské oční klinice. Podle svědků měl obličej a hlavu celé od krve. Zachytil ho fotograf agentury Reuters, snímek je titulní fotkou tohoto textu.

"Znala jsem je dobře. Nevím, kde a jak najde Jaroslav sílu přežít takový smutek, takovou tragédii. Jak se vyrovná s tím, že jeho žena a všechny děti zemřely," řekla zpravodajskému portálu Suspilne sousedka Oksana Kurnikovová.

Jaroslav Bazilevič pracoval jako manažer v topenářské a instalatérské firmě. Je pravnukem sestry slavného ukrajinského básníka z devatenáctého století Ivana Franka. Po tomto literátovi se na Ukrajině jmenují školy, divadla, kulturní instituce i město Ivano-Frankivsk nedaleko Lvova a jeho tvář je na ukrajinských bankovkách.

Bazilevičova nejstarší dcera - jedenadvacetiletá Jaryna - pracovala na radnici na projektu Lvov: Hlavní město mládeže Evropy 2025. Podílela se na přípravě mezinárodního festivalu, který má město blízko polské hranice příští rok hostit.

"Byla jsem v Německu, když se to stalo. Jakmile jsem viděla, že raketa dopadla na Konovalcovu ulici, psala jsem Jaryně. Neodpovídala. Pak jsem se od jiného známého dozvěděla strašnou pravdu. Nemohu uvěřit tomu, že už se s Jarynou společně nikdy nezasmějeme, nikdy nepůjdeme na náš oblíbený espresso tonic," řekla lvovskému deníku Vysokij Zamok manažerka festivalu Viktoria Picyšynová.

Prostřední Bazilevičova dcera Daryna začala studovat na vysoké škole kulturologii a věnovala se ochotnickému divadlu. Nejmladší Emilia chodila do druhé třídy. Na konci srpna otec napsal na Facebook, jakou má radost, že nejstarší dcera učí tu prostřední řídit auto, aby mohla získat řidičský průkaz.

"Rusko vyhlazuje celé rodiny Ukrajinců. Rusové zabíjejí naše děti, naši budoucnost," napsal na sociálních sítích v reakci na úmrtí starosta Lvova Andrij Sadovyj. Poslední rozloučení se ženou a třemi dcerami se koná v pátek v kostele Petra a Pavla, ostatky obětí spočinou na hlavním městském Lyčakovském hřbitově. Ve Lvově vznikla sbírka, kam mohou lidé posílat peníze na podporu Jaroslava Bazileviče.

Lvov není terčem ruských náletů tak často jako města na východě Ukrajiny, tento týden na něj ale Rusové útočili ve středu a znovu v pátek. Ve středu zahynulo ve městě celkem sedm lidí a třiapadesát dalších utrpělo zranění.

