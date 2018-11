Tomáš Tuhý se ujal funkce velvyslance na Slovensku, předal Kiskovi pověřovací listiny

Bývalý český policejní prezident Tomáš Tuhý se ujal funkce velvyslance České republiky na Slovensku. Odpoledne předal slovenskému prezidentovi Andreji Kiskovi pověřovací listiny.

Nástupní audience nového českého velvyslance se konala v sídle hlavy slovenského státu, její součástí byl slavnostní ceremoniál na nádvoří prezidentského paláce.

Tuhý novinářům řekl, že v rámci svého mandátu se chce zabývat i projektem zřízení Českého domu, jehož neexistenci při návštěvách Slovenska kritizoval prezident Miloš Zeman.

"Tento dům by měl sloužit nejen pro reprezentaci České republiky, to znamená pro možnosti uspořádávání různých výstav, ale chceme tím dávat prostor i například pro bilaterální spolupráci mezi jednotlivými kraji. To téma je stále otevřeno, celý projekt vyhodnocujeme," uvedl Tuhý.

Tuhý se již minulý týden sešel se šéfem slovenské diplomacie Miroslavem Lajčákem. Tématem schůzky byla podle slovenského ministerstva zahraničí kromě jiného debata o vztazích mezi oběma státy, jejichž vysokou úroveň čeští i slovenští politici dlouhodobě oceňují.

Tuhý skončil ve funkci šéfa policie na základě vlastního rozhodnutí k 31. říjnu. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku.

Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu dočasně vedl jako chargé d'affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.