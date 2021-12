"Telefon jsem měl v ložnici i u zpovědi." Pegasus v Polsku špehoval právníka opozice

Právník zastupující vůdce polské opozice se stal v závěru kampaně předloňských parlamentních voleb terčem špehování přes svůj mobilní telefon. O dva roky později byl napaden i chytrý telefon prokurátorky, která zpochybňuje vládní justiční reformu.

Mobily právníka Romana Giertycha a prokurátorky Ewy Wrzosekové špehoval program Pegasus izraelské firmy NSO Group, uvedla dnes agentura AP s odvoláním na poznatky "digitálních detektivů" ze skupiny Citizen Lab, která působí při univerzitě v Torontu.

Citizen Lab nebyl s to upřesnit, kdo si objednal špehování, a NSO neidentifikuje své klienty. Tvrdí jen, že spolupracuje pouze s legitimními vládními agenturami prověřenými izraelským ministerstvem obrany. Obě oběti se domnívají, že za špehováním stojí polská vláda. Mluvčí ministra pověřeného koordinací tajných služeb Stanislaw Žaryn nepotvrdil ani nepopřel, že špehování nařídila vláda, anebo že vláda je zákazníkem NSO.

Právník Giertych a prokurátorka Wrzoseková se připojují k seznamu vládních kritiků po celém světě, jejichž telefony napadl program Pegasus. Ten dokáže přeměnit mobil v odposlouchávací zařízení a umožní operátorům na dálku zjistit vše, od zpráv po kontakty. K potvrzeným obětem špehování patří mexičtí a saúdskoarabští novináři, britští právníci, palestinští ochránci lidských práv, hlavy států i američtí diplomaté v Ugandě.

Ale polský případ je podle AP obzvláště pozoruhodný, protože skupiny na ochranu práv požadují zákaz špehovacího programu v celé Evropské unii. EU zpřísnila vývozní omezení na tento druh programů, ale kritici si stěžují, že je naléhavě nutné řešit jejich zneužívání členskými státy EU. Pegasus je také spojován s Maďarskem, které je stejně jako Polsko kritizováno za protidemokratické přehmaty. Mezi zákazníky NSO údajně patří i Německo a Španělsko, kde katalánští separatisté obviňují Madrid, že na ně zaútočil Pegasem.

"Jakmile začnete agresivně Pegasus používat, připojíte se k bratrstvu diktátorů a autokratů, kteří jej používají proti svým nepřátelům, a to rozhodně nemá v EU místo," řekl AP vedoucí výzkumník John-Scott Railton ze Citizen Lab. "EU nemůže věrohodně odsuzovat porušování lidských práv ve zbytku světa a přitom zavírat oči před problémy, které má doma," míní bývalá poslankyně Evropského parlamentu Marietje Schaakeová z Nizozemska, která je nyní ředitelkou oddělení mezinárodní kybernetické politiky na Stanfordově univerzitě.

Postižení Poláci pokládají špehování svých mobilů za důkaz nebezpečné eroze demokracie v zemi, kde se před čtyřmi desetiletími začala rozpadat sovětská hegemonie.

Jen pár hodin před Žarynovou odpovědí na dotazy AP ohledně špehování podal prokurátor návrh na Giertychovo zadržení v rámci vyšetřování finančních deliktů; právník tuto žádost označil za absurdní a celé vyšetřování za vykonstruované. Žaryn nekomentoval, zda tyto dvě záležitosti mohou souviset.

Ujistil, že úřady v Polsku provádějí sledování pouze po obdržení soudních příkazů. A popřel, že by operace polských tajných služeb mohly být použity v politickém boji.

Letos v červenci vyšetřování, vedené konsorciem médií, zjistilo, že Pegasus byl v Maďarsku použit ke špehování nejméně deseti právníků, opozičního politika a několika několika novinářů. Minulý měsíc představitel maďarské vládní strany přiznal, že vláda Pegasus zakoupila.

Polská nezávislá televize TVN našla před dvěma lety důkazy, že vládní protikorupční agentura CBA utratila více než osm milionů dolarů za špehovací program do mobilních telefonů. Agentura to popřela, ale premiér Mateusz Morawiecki nebyl ve své odpovědi tak jednoznačný a řekl, že "všechno, co je potřeba, bude v pravý čas vysvětleno".

Za poslední čtyři měsíce roku 2019 byl Giertychův mobil napaden nejméně v 18 případech. V té době zastupoval bývalého premiéra Donalda Tuska, nyní šéfa největší opoziční strany, a bývalého ministra zahraničí Radka Sikorského, nyní poslance Evropského parlamentu, v případu, kdy byl nezákonně odposloucháván.

Neskutečně agresivní a intenzivní špehování - den za dnem, dokonce i hodinu po hodině - naznačovaly "zoufalou touhu monitorovat právníkovu komunikaci", řekl Railton. Bylo to tak neúprosné, že se iPhone stal nepoužitelným a Giertych jej přestal používat. "Ten telefon jsem měl v ložnici a i u zpovědi. Úplně skenovali můj život," řekl.

Giertych v té době zastupoval také rakouského developera, který tvrdil, že jednal o stavbě dvou mrakodrapů s nejmocnějším polským politikem Jaroslawem Kaczyńským na pozemcích vlastněných jeho stranou. Odhalení vyvolalo skandál, protože polský zákon takové podnikání politickým stranám zakazuje.

Citizen Lab také zjistila šest průniků do mobilu prokurátorky Wrzosekové, která loni nařídila vyšetřit, zda neměly být odloženy prezidentské volby kvůli obavám o zdraví voličů. Případ jí byl téměř vzápětí odebrán a sama byla přeložena do vzdáleného města. "Stejné služby, které se pokusily proniknout do mého telefonu, budou nyní vést vyšetřování a hledat pachatele," soudí Wrzoseková.