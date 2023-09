Teď jsou na řadě dračí zuby. Ochrání Rusy, nebo Ukrajinci projedou jako nůž máslem?

Ukrajinci se na jižní frontě v Záporožské oblasti prolamují hlavními ruskými obrannými liniemi. Po velkých minových polích na ně čeká další stupeň, který kremelští okupanti nastražili, včetně tzv. dračích zubů. Obranného opevnění, které přímo v boji od druhé světové války nikdo nepoužil.

Ruský agresor se rozhodl použít prvek obranného opevnění podobný tomu, které začalo budovat Německo již v průběhu první světové války, aby se chránilo před útokem ze Západu. Pásmo pojmenovalo Siegfriedova linie podle mytologické postavy drakobijce Siegfrieda. Každý zub byl obvykle vysoký 90 až 120 cm. Mezi zuby byly často kladeny nášlapné miny a podél linií zubů byly budovány další překážky, například ostnatý drát, který bránil průchodu pěchoty.

Útočící Ukrajinci budou muset překonat železobetonové odlitky ve tvaru pyramid. Betonové "zuby" by podle serveru The National měly být zapuštěny nejméně jeden metr do země, aby ztížily pokusy o jejich vyproštění. Podle odborníků nemají být tyto obranné prvky zcela neprůchodné, ale mají sloužit k nasměrování útočící strany tak, aby se na ni mohla soustředit dělostřelecká palba. Ze záběrů, které se dostaly do médií, je ale často vidět, že zuby jsou jen položené na zemi.

Ukrajinci poskytli zpravodajské stanici CNN čerstvé záběry ruské obranné linie, která zahrnuje právě i dračí zuby. Zpravodajský server The National tvrdí, že je nepravděpodobné, že by Rusko na Ukrajině instalovalo tak hustou obrannou linii, jako byla ta Siegfriedova. Podle autora je možné, že modernější tanky si s překážkami poradí pomocí svých hlavních děl.

Ukrajina má také k dispozici americkou raketovou nálož M58 Mine Clearing Line Charge. Pomocí rakety se položí více než 100 metrů dlouhá šňůra s plastickou trhavinou C4 do minového pole a až poté je odpálena. Výbuch tzv. bleskovice odpálí v její blízkosti i miny pod zemí. Teoreticky by mohla odstranit i dračí zuby. Ukrajina bude podle The National ale spíše hledat cestu, jak obranu obejít, nebo vyšle pěchotu, aby se zmocnila vzdálené strany překážky, dokud nedorazí ženijní jednotky.

Portál Meduza, který analyzoval zprávy o obranných konstrukcích, v květnu před zahájením ukrajinské protiofenzivy napsal, že Rusové vybudovali na okupovaných územích a na hranicích 1500 km opevnění. Obranné linie podle portálu vznikly na Ruskem okupovaném poloostrově Krym, stejně jako na jihu Ukrajiny a na východě země. Z ruské strany hranice se pak táhnou kolem severovýchodní části Ukrajiny a sahají až k běloruské hranici.

Konkrétně v Záporožské oblasti vybudovali opevnění v okolí měst Melitopol a Tokmak, na něž se pravděpodobně zaměří ukrajinská protiofenziva, podotkla tehdy Meduza. Znovudobytí těchto měst by totiž narušilo zásobování ruských vojsk z Krymu a přerušilo jejich spojení s ruskými vojáky v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Hlavní slabina ruského opevnění podle portálu Meduza spočívá v tom, že ruské síly nemají dostatek vojáků, které by mohly do daných oblastí nasadit, aby ho kontrolovali. Již dříve ale ruský šéf Krymu Sergej Aksjonov prohlásil, že Ukrajina nebude schopna Krymský poloostrov získat kvůli opevnění a obranné formaci.

Výzkumný pracovník John Ford popisuje obranný systém Rusů včetně "dračích zubů" (2. 6. 2023)