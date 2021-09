Tálibové zřejmě obsadili sklad české ambasády. Zmocnili se Becherovky i hořčice

Sociálními sítěmi koluje video z údajného obsazení skladu bývalého afghánského ministra zahraničí Salahuddina Rabbaniho členy Tálibánu. Na záběrech jsou podle radikálů vidět jeho početné zásoby alkoholu, mezi lahvemi nechybí ani tuzemské značky včetně Becherovky nebo plechovky Plzeňského Prazdroje. Ve skutečnosti se pravděpodobně jedná o sklad bývalé české ambasády v Kábulu.

Původní informace o obsazení Rabbaniho rezidence se začala šířit v některých médiích, ačkoliv ji sám Rabbani brzy popřel. "Není to můj dům, ale česká ambasáda. Je to propaganda namířená proti mně," prohlásil Rabbani, který po obsazení země Talibánem uprchl do Pákistánu a dlouhodobě proti hnutí ostře vystupuje. Podle koránu a islámské tradice je pití alkoholu zakázané.

Toho, že se pravděpodobně jedná o českou ambasádu, si všiml také zahraniční reportér Hospodářských novin Ondřej Soukup. "Při bližším pohledu je vidět, že našli sklad české ambasády," napsal o členech hnutí Tálibán na sociální síť Twitter. Bývalý velvyslanec Jiří Baloun telefonicky souhlasil s tím, aby mu redakce záběry poslala. Zatím na otázky, proč bylo na ambasádě tolik tvrdého alkoholu, a zda mohli Tálibové objevit ve skladu ještě něco dalšího, neodpověděl.

Česká ambasáda v Afghánistánu působila téměř patnáct let. Velvyslanectví v zemi fungovalo až do poloviny srpna, kdy bylo kvůli rychlému postupu povstalců z Tálibánu rozhodnuto o stažení diplomatů. Podle Balouna a velitele jednotky Vojenské policie Kamba, jehož jméno armáda tají, bylo při evakuaci zařízení, které nemohlo být odvezeno, zničeno.

Popsali, že před rychlým opuštěním budovy ambasády například skartovali a spálili tajné materiály. Z počítačů vyndali disky, zbytek techniky se ničil palicemi a bouracími kladivy. Na letišti v Kábulu pak zanechali čtyři vozy Toyota, které se již ze země nepodařilo odvézt.