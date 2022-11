Tálibán rozšiřuje omezení pro ženy. Zakázal jim vstup do parků a tělocvičen

Afghánské islamistické hnutí Tálibán zakázalo ženám vstup do zahrad a zábavních parků a úřady ve čtvrtek podle agentury AP informovaly také o zamezení vstupu do tělocvičen. Jedná se o nejnovější omezení práv žen a dívek poté, co Tálibán v zemi minulý rok v srpnu převzal moc.

Hnutí Tálibán doposud zakázalo vzdělávání dívek odpovídající druhému stupni základních škol a na středních školách, ženy se na veřejnosti mohou pohybovat pouze zahalené, jsou vyloučeny z většiny zaměstnání ve veřejné správě a nemohou samy cestovat mimo své město. Mluvčí ministerstva pro šíření ctnosti a předcházení neřesti uvedl, že zákaz je odpovědí na nedodržování segregace podle pohlaví na veřejnosti a na to, že některé ženy nenosí požadovaný hidžáb nebo jinou pokrývku hlavy. "V mnoha případech jsme viděli, jak se spolu muži a ženy procházejí v parcích, a bohužel jsme neviděli hidžáb," dodal mluvčí. Související Do lavic jen na pár dní. Tálibán znovu uzavřel dívčí školy v afghánské provincii Parky byly pro ženy jedním z posledních prostorů svobody. "Potřebujeme se někde bavit, jde o naše duševní zdraví. Jsme z toho celodenního sezení doma unavené. Z toho všeho jsme už unavené," řekla Vahída, která je stejně jako její manžel nezaměstnaná. Afghánistán spravovaný Tálibánem zůstává mezinárodně izolovaný a plyne do něj výrazně menší množství zahraniční pomoci, protože vládu Tálibánu většina zemí světa neuznává. Hospodářský pokles uvrhl další miliony lidí v Afghánistánu do chudoby a hladu.