Vyčerpat a udeřit. Klíčový muž Ukrajiny promluvil o ofenzivě i ruském "plánu B"

Nebudeme se nikoho ptát, až budeme připraveni, tak začneme, komentoval chystanou protiofenzivu tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Ukrajinské jednotky se dle jeho pondělních slov teď snaží získat čas a shromažďují dostatek zbraní k účinnému útoku. "Pokud si ale někdo myslí, že se někomu nahlásíme, pak se hluboce mýlí," dodal.

Danilov v rozhovoru pro agenturu Associated Press zdůraznil, že připravenost ukrajinské armády musí být před zahájením protiofenzivy "stoprocentní". O přesných detailech plánované akce ještě mají podle jeho informací rozhodnout nejvyšší ukrajinští představitelé. Ti na správný čas ale stále ještě čekají. Podle Danilova se Ukrajinci nyní zejména snaží vyčerpat ruské síly v intenzivních bojích na východě země.

"Jediným cílem je co nejdříve zvítězit. Ale bohužel, ne všechno záleží jen na nás. Hodně záleží na partnerech. A tady je nesmírně důležité, jestli splní slovo, které nám dali," podotkl ukrajinský tajemník v souvislosti s vojenskou podporu od zemí Západu. "Je tu totiž faktor času, vše se musí stihnout včas," dodal.

Politik také promluvil o ruském "plánu B". Danilov se domnívá, že Kreml už není schopný porazit Ukrajinu vojensky - proto se teď dle jeho slov snaží nepřítel napadenou zemi vnitřně destabilizovat. "To se teď chystají rozvíjet, to se teď chystají realizovat. To je jejich úkol pro nejbližší budoucnost," míní Danilov.

Podle dosavadních očekávání by Ukrajina mohla do protiofenzivy přejít v nadcházejících týdnech či měsících. Země údajně připravuje brigádu až 40 tisíc dobrovolníků, kteří mají poté bojovat po boku pravidelné armády, uvedla agentura Reuters. Do jednotek podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klymenka vstoupili jak bývalí vojáci nebo policisté, tak lidé bez předchozí vojenské zkušenosti nebo i ženy.

Nejtvrdší boje na Ukrajině stále probíhají podle dostupných informací v Doněcké oblasti v okolí Bachmutu. Ruské ostřelování města se v posledních dnech ještě zintenzivnilo. "Nepřítel jednoduše srovnává budovy a objekty v Bachmutu se zemí," uvedla v úterý náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová.

