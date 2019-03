Syrská koalice zahájila útok na Baghúz, poslední baštu Islámského státu v Sýrii

Koalice Syrské demokratické síly (SDF) podporovaná Spojenými státy v neděli obnovila ofenzivu v Baghúzu ve východní Sýrii, v poslední oblasti ovládané takzvaným Islámským státem (IS). V sobotu, kdy se nebojovalo, odtud odešly tisíce civilistů. O zahájení operací informoval na twitteru mluvčí koalice Mustafa Bálí.

Těžké boje byly zahájeny v podvečer a podle dřívějších zpráv mohou trvat tři dny. Koalice v sobotu sdělila, že k bitvě u Baghúzu je připraveno kolem 2500 bojovníků.

V pátek však z amerického ministerstva obrany zaznělo, že vyčištění enklávy IS může trvat i pár týdnů. Nejmenovaný činitel Pentagonu dodal, že všech tamních téměř 20 000 osob, včetně žen a dětí, je považováno za přívržence IS.

Ofenziva začala 1. března po čtrnáctidenní pauze, která měla umožnit evakuaci civilistů. Jednotky vytvořily koridor, který měl umožnit odchod obyvatel. V dalších čtyřech dnech pak oblast opustily tisíce civilistů i bojovníků, kteří se chtěli vzdát.

Bálí uvedl, že rozhodnutí ofenzivu obnovit přišlo právě poté, co z Baghúzu tisíce civilistů odešlo. "Naše síly jsou nyní připraveny začít a dokončit to, co zbylo v rukou IS," napsal.

V oblasti na východním břehu Eufratu u hranice s Irákem bojuje SDF už od září poté, co v předchozích šesti měsících koalice obsadila okolní města a vesnice a Baghúz obklíčila ze tří stran.