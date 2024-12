Lidská jatka a kobky s mučicími nástroji. Syřané otevřeli brány věznice Sajdnájá

Málokteré zdi viděly tolik bolesti, krutosti a krve jako ty v syrské věznici Sajdnájá. V obávaném komplexu režim Bašára Asada držel nebo popravoval ty, které považoval za nebezpečné.

Věznil tam nejen islamisty, ale veškeré své skutečné či domnělé kritiky. Nebo ty, kteří odmítli splnit rozkaz. Pilot letounu Raghád Tatárí v roce 1982 odmítl bombardovat obytné čtvrti města Hamá během povstání, které vedli stoupenci islamistické organizace Muslimské bratrstvo. V pondělí se dostal z věznice Sajdnájá, za mřížemi strávil více než čtyři desítky let.

Věznici, která leží třicet kilometrů severně od Damašku, Syřané říkali lidská jatka. Režim dokončil její stavbu v roce 1986.

Obrovský labyrint temných chodeb a cel se třemi křídly vede hluboko do podzemí. Jsou tam minimálně tři podzemní patra, kterým se říká červená část. Z malých temných kobek se vynořují lidé jako přízraky. Rodiny objevují své příbuzné, o kterých si myslely, že jsou dávno mrtví.

Po útěku ostrahy věznice našli lidé uvnitř hrůzné mučicí nástroje. Kusy plechu, provazy, hřebíky, pneumatiky. Místnost, kde se používala kyselina sírová. A také takzvané žehlicí prkno, tedy upravený hydraulický lis. Jde o stroj, který popravené nebo zemřelé vězně "slisoval", než skončili v krematoriu. O jeho existenci informoval svět jeden z dozorců, který v roce 2017 ze Sýrie utekl.

Do zahraničí dostal mnoho snímků, které zachycují brutální mučení v Sajdnájá a dalších věznicích, vojenský fotograf vystupující pod přezdívkou Caesar. Američtí experti označili fotografie za pravé, americký Kongres kvůli tomu uspořádal speciální slyšení.

Dozorci používali mučení, pro která měli cynické názvy. Jedním z nich byla takzvaná německá židle. Mučitelé posadili vězně na židli a ohýbali ho dozadu, až mu zlomili páteř. K dalším mučením patřil třeba takzvaný létající koberec. Oběť připnuli na skládací dřevěnou desku, kterou pak rozkládali.

"Přišel jsem najít dva moje synovce. Říkají, že tu ještě jsou prostory, o kterých se neví, kam je třeba se probourat," řekl zpravodaji agentury Reuters Ahmad Nadžár, který přijel z Aleppa. Synovce zatkla tajná policie v roce 2012, protože se účastnili protirežimních demonstrací.

V Sajdnájá našli lidé v pondělí tělo protirežimního aktivisty Mazína Hamády. Toho Asadova tajná policie zatkla v roce 2011 za organizování demonstrací. Ve vězení byl vystaven mučení i znásilňování. Měl trvalé psychické následky a poškozené genitálie, takže nemohl mít děti.

V roce 2013 jej propustili a uprchl do Nizozemska, o sedm let později se přes varování příbuzných a přátel vrátil do Sýrie. Znovu zmizel v Sajdnáji, tentokrát nepřežil.

Někteří lidé prohledávají cely a na zdech se snaží najít nápisy, které tam mohli zanechat jejich příbuzní. Existuje přitom podezření, že někde hluboko v podzemí je tajný vchod do dalších chodeb a kobek, zatím neobjevený.

Organizace Syrian Network for Human Rights, která monitorovala dění v Sýrii, odhaduje počet zatčených Syřanů ozbrojenými silami režimu v letech 2011 až 2024 na více než 150 tisíc. Z toho zhruba 15 tisíc ve věznicích podle údajů této organizace zemřelo.

