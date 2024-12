Asadovy obávané zbraně děsí Západ. Cíle v Sýrii bombardují Američané i Izraelci

Kolaps vlády syrského diktátora Bašára Asada vytváří v zemi zmítané boji velkou nejistotu do budoucna. Největší obavou zůstává osud chemických zbraní, které režim podle USA i OSN v minulosti použil proti civilistům a jichž se i po mezinárodním tlaku úplně nezbavil. Na jejich sklady už zaútočil například Izrael, aby zabránil možnosti, že padnou do rukou islamistů.

"Asadův režim konečně padl. Brutálně týral, mučil a zabil doslova statisíce nevinných Syřanů," prohlásil po dobytí Damašku islamistickými povstalci americký prezident Joe Biden.

Bílý dům také oznámil, že americké síly v Sýrii bombardovaly tábory a bojovníky Islámského státu, a uvedl, že USA spolupracují se svými partnery na tom, aby současné nestabilní situace nezneužily teroristické organizace. "Máme jasno v tom, že se Islámský stát pokusí využít jakéhokoli vakua k obnovení svých schopností a vytvoření bezpečného útočiště. To nedopustíme," zdůraznil Biden.

Povstalecké skupiny, které svrhly Asada, vedlo islamistické povstalecké hnutí Haját Tahrír aš-Šám. To bývalo odnoží Al-Káidy, a ačkoliv se od ní odklonilo, je stále v Evropské unii i Spojených státech vedené jako teroristická skupina. "Nyní říkají správné věci. Ale až převezmou větší odpovědnost, budeme hodnotit nejen jejich slova, ale i činy," upozornil prezident USA.

Západ v čele s USA se obává, že by v Sýrii znovu mohli posílit obávaní teroristé z Islámského státu. A případně se dostat k chemickým zbraním, kterými svržený syrský režim disponoval, píše list Washington Post. Administrativa někdejšího prezidenta Baracka Obamy v roce 2013 uvedla, že syrský vůdce Bašár Asad měl velké zásoby chemických zbraní a opakovaně je použil proti povstaleckým silám.

Není potřeba vyslat vojáky

Chemické zbraně jsou látky, které na živý organismus působí dráždivě nebo toxicky. Je často levné je vyrobit a dají se použít plošně proti nechráněné armádě i civilnímu obyvatelstvu, a proto jsou v mezinárodních úmluvách zakázány.

Po mezinárodním odsouzení byla velká část těchto zásob zlikvidována, ale monitorování chemických zbraní uvnitř Sýrie zůstává pro Bidenovu administrativu "hlavním cílem", uvedl pro Washington Post vysoce postavený zdroj z Bílého domu. Dodal také, že odborníci na chemické zbraně jsou "poměrně přesvědčeni", že situace je pod kontrolou, aniž by ji blíže specifikoval. Administrativa neočekává, že současná hrozba chemických zbraní bude vyžadovat vyslání amerických vojáků do Sýrie.

Cílem Spojených států je nyní situaci v zemi co nejvíce stabilizovat. Americká diplomacie také komunikuje s dalšími zeměmi v regionu, aby konfliktu nezneužily a situaci dál neeskalovaly. Obavu z toho, že by se chemické zbraně mohly dostat do špatných rukou, má také Izrael.

Izrael i Turecko

Už o víkendu zasáhl židovský stát leteckými údery místa, kde by se mohl takový arzenál nacházet. Izrael podle svého ministra zahraničí Gideona Sa'ara doufá, že se chemické zbraně podaří zničit dřív, než jimi budou disponovat povstalci.

Izraelské bojové letouny provedly od zahájení povstalecké ofenzivy v Sýrii před dvěma týdny řadu náletů proti těmto "strategickým zbraním", napsal deník Financial Times.

V pondělí izraelský ministr obrany Israel Katz nařídil armádě, aby pokračovala v úderech "po celé Sýrii" a pokusila se zničit zbraně včetně systémů protivzdušné obrany, raket dlouhého doletu a řízených střel.

Izraelské tanky a pěchota rovněž překročily hranici na okupovaných Golanských výšinách a obsadily dříve demilitarizované nárazníkové pásmo a další strategické pozice opuštěné syrskou armádou. Turecko zase pokračuje v útocích na kurdské povstalecké skupiny na severu Sýrie.

"Uklidnění situace bude vyžadovat obrovské úsilí všech. Myslíme si, že by se na to měli zaměřit ti, kteří mají zájem na budování lepší budoucnosti Sýrie," řekl vysoký představitel Bidenovy administrativy. "Otevírání dalších bojových front není v ničím zájmu."

