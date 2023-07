"Zmizíš na nulté linii." Ruští vojáci se zoufale brání rozkazům, odhaluje nahrávka

Rusové mají velké problémy s motivací svých vojáků. Naposledy se to projevilo na nahrávce ze sociální sítě Telegram. Důstojníci tu vojákům, kteří odmítají bojovat, vyhrožují střelbou.

Klip zveřejnil na Twitteru mediální projekt WarTranslated, který překládá materiály o válce na Ukrajině do angličtiny. Video stáhl z kanálu Мобилизация - Новости (Mobilizace - Zprávy), který americký think-tank Institut pro studium války označil za ruský opoziční zpravodajský kanál.

Podle WarTranslated k incidentu došlo proto, že se vojáci odmítali vrátit do bojů na frontu v Bachmutu. O toto ukrajinské město se několik měsíců vedly intenzivní boje, než Rusové v květnu prohlásili, že se ho zmocnili. Poté však ukrajinská armáda obnovila boje o kontrolu nad městem v rámci protiofenzivy s cílem vytlačit agresora ze země.

Na začátku rozostřeného záběru velící důstojník křičí na jednoho z protestujících vojáků, že ho sváže jako berana, odvede na frontu a "nikdo ho už nenajde". Poté, co důstojník zakřičí na vojáka, aby vstal, je slyšet výstřel.

Kanál Mobilizace - Zprávy uvedl podle serveru Newsweek, že měl velitel vystřelit ze zbraně do země. Jednalo se o mobilizované vojáky z 34. brigády nazvané Bouře, kteří se před měsícem odmítli vrátit na frontu.

Muži byli údajně pod pohrůžkou trestního stíhání umístěni do vesnice v Luhanské oblasti, kde čekali na rozhodnutí o obvinění. Zvukový záznam má zachycovat okamžik, kdy se policisté vrátili, aby alespoň některé z vojáků odvedli zpět do oblasti poblíž Bachmutu.

Další důstojník, který je na nahrávce identifikován jako major, se ptá vojáků, proč mají strach jít zpět do války. Poté, co jeden z vojáků řekne, že se nebojí, major prohlásí, že jim už nemůže pomoci: "Pomohl jsem vám dvakrát. Nebyli jste odvedeni. Teď vám nemohu pomoci."

Projekt WarTranslated už zveřejnil jiné záznamy, na kterých ruští vojáci odmítli vykonat rozkazy velících důstojníků. Začátkem července účet sdílel video, na němž ruští vojáci říkají, že odmítají plnit "nesmyslné a sebevražedné rozkazy". Předtím Rusové oznámili, že se nevrátí na frontu do "mlýnku na maso".

"Právě opět přišli a řekli, že musíme jít na nultou linii u [vesnice v Záporožské oblasti] Prijutnyje znovu do mlýnku na maso," řekl jeden z vojáků na tomto videu. "Vzdáváme se vojenské policii. Kdyby tu někdo z nás zemřel, nebylo by to na nulté linii. Znamenalo by to, že nás zabili naši vlastní tady, ne v boji."

Děláme to jako Mosad. Zdroje máme v kancelářích u Putina, říká šéf ukrajinských vojenských špionů (10. 7. 2023)