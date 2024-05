Konzervativci zaskočili brzkým datem voleb. Průzkumy dlouhodobě favorizují labouristy

Lídři hlavních politických stran v Británii ve čtvrtek zahájili kampaň před parlamentními volbami, které ve středu premiér Rishi Sunak nečekaně vyhlásil na 4. července. Zatímco Sunak na úvod kampaně prohlásil, že vláda konzervativců dokázala nasměrovat zemi zpět k hospodářskému růstu a ekonomická situace se lepší, šéf průzkumy favorizovaných opozičních labouristů Keir Starmer slíbil rázné změny.

Zakladatel pravicově populistické strany Reform UK Nigel Farage ve čtvrtek oznámil, že se o poslanecký mandát ucházet nebude.

"Do země se vrací ekonomická stabilita. Ačkoli vím, že ne všichni dosud pocítili její plný přínos, je jasné, že jsme se dostali na správnou cestu. Nyní je čas, abychom se dívali do budoucna," řekl britské televizi GB News Sunak krátce předtím, než vyrazil na první zastávku kampaně do regionu East Midlands na východě Anglie.

Podle britských analytiků však bude mít vládnoucí pravice po 14 letech u moci velmi těžké za šest týdnů přesvědčit Brity, že jí mají opět dát hlas. Ceny v obchodech v zemi vzrostly v posledních třech letech průměrně o 21 procent, čekací doby na zákrok v systému veřejné zdravotní péče překonávají historické rekordy a země se potýká s přílivem migrantů připlouvajících nelegálně přes Lamanšský průliv.

V této situaci průzkumy dlouhodobě dávají labouristům před vládní stranou náskok více než 20 procentních bodů a naznačují, že by mohla levice dosáhnout podobného volebního triumfu jako před dvěma desetiletími pod vedením Tonyho Blaira.

"Tyhle volby jsou pro vás, protože vy nyní máte tu moc, tu šanci ukončit chaos, otočit stránku a proměnit Británii," řekl Starmer, který začal kampaň na fotbalovém stadionu ve městě Gillingham v jihoanglickém hrabství Kent. Labouristé zároveň prezentovali svůj volební slogan, kterým je slovo "změna".

Sunak podle stanice BBC vyvolal kritiku některých svých spolustraníků kvůli nečekaně brzkému termínu voleb, jejichž konání se všeobecně očekávalo spíše na podzim. Podle kritiků mohl Sunak dát více času na to, aby Britové pocítili dopad zlepšující se ekonomické situace.

Premiér rovněž připustil, že před volbami pravděpodobně nezačnou deportace migrantů do Rwandy, což je jedna z klíčových součástí jeho plánu na získání voličské podpory. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC prohlásil, že první letadlo s migranty by mělo odstartovat v červenci, a pokud se opět stane premiérem, zajistí naplnění dohody s africkou zemí.

Konzervativci by podle analytiků mohli ve volbách přijít o část dřívějších pravicově laděných voličů kvůli nástupu Faragem založené formace Reform UK. Ta se v průzkumech dělí o třetí a čtvrté místo s Liberálními demokraty. Bývalý europoslanec a jeden ze strůjců brexitu Farage ve čtvrtek uvedl, že se sám o křeslo v Dolní sněmovně ucházet nehodlá.

"Udělám svůj díl práce v kampani, ale nyní není ta pravá doba na to, abych se pouštěl kamkoli dále," řekl podle BBC Farage. Podle komentátorů není zatím zcela jasné, zda tento krok může nějak změnit voličskou podporu jeho strany.