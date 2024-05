Britský premiér s manželkou zbohatli o 122 milionů liber, jsou bohatší než král

Britský premiér Rishi Sunak a jeho manželka Akshata Murtyová v loňském roce, kdy byl Sunak celou dobu u moci, zvýšili svůj majetek více než o pětinu. Majetek premiéra a jeho manželky se odhaduje na 651 milionů liber (18,8 miliardy Kč), což je více než osobní majetek krále Karla III. Ten si meziročně polepšil zhruba o deset milionů na 610 milionů liber.

Sunak spolu s králem Karlem III. patří podle žebříčku The Sunday Times Rich List k 300 nejbohatším lidem v Británii, kde vloni bylo 165 librových miliardářů. Ve srovnání s loňským vydáním si Sunak s manželkou polepšili o 122 milionů liber.

Podle serveru BBC News je Sunak prvním vysoce postaveným politikem, který se objevil v žebříčku nejbohatších Britů za 35 let, co bulvární deník The Sunday Times tento žebříček sestavuje.

Konzervativní politik Sunak je bohatý především díky své manželce. Největší část majetku manželů totiž tvoří podíl ve společnosti Infosys, který vlastní Murtyová. Její otec tento nadnárodní podnik z odvětví informačních technologií zakládal.

Premiérův úřad podle BBC odmítl Sunakovo umístění komentovat s tím, že jde o rodinnou záležitost. Poukázal však na to, že manželé podpořili v minulosti dobročinné aktivity.

Sunak a jeho manželka však byli ještě bohatší v roce 2022, kdy politik začínal v premiérském křesle. Tehdy odhad jejich majetku činil zhruba 730 milionů liber.