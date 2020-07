Kompromis pomoci EU se rodí v bolestech. Spořivá čtyřka žádá reformy a "vládu práva"

Složitým hledáním kompromisů v klíčových sporných tématech v neděli už třetím dnem pokračuje summit prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Šéfové států a vlád se snaží přiblížit shodě na parametrech fondu obnovy ekonomik a budoucího sedmiletého rozpočtu bloku.

Klíčový spor se podle diplomatů vede o poměr grantů a úvěrů ve fondu o celkovém objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun). Takzvané šetrné země, což je Nizozemsko, Rakousko, Dánsko a Švédsko s podporou Finska, chtějí co nejmenší podíl přímých dotací, naproti tomu Itálie a Španělsko chtějí jako největší příjemci peněz z projednávaného balíku zachovat grantů co nejvíce.

Společné zasedání všech lídrů pohromadě se už od nedělního poledne opakovaně odsouvá, předseda Evropské rady Charles Michel se místo toho už více než sedm hodin odděleně schází s lídry jednotlivých zemí ve snaze přesvědčit je k ústupkům a připravit kompromisní návrh, který by pak Michel představil všem. Samostatně jednají podle deníku Politico také Itálie a Nizozemsko.

Krátce před sedmou hodinou přišly spořivé státy podle serveru Politico a agentury DPA s "poslední nabídkou". Jsou ochotny souhlasit s pomocí ve výši 700 miliard eur, která by se skládala z poloviny z úvěrů a z poloviny z přímých plateb, tedy grantů. Šéf unijních summitů už v sobotu upravil poměr grantů a půjček na 450 miliard ku 300 miliardám eur ve prospěch úvěrů.

Lídři dvou největších ekonomik Německa a Francie, kteří usilují o co nejrychlejší schválení návrhu s ohledem na akutní hospodářskou krizi, jsou podle některých diplomatických zdrojů ochotni přistoupit na další mírné snížení balíku grantů, nikoli však na rázné škrty přes 100 miliard eur, o kterých mluvilo Nizozemsko a spol. Kancléřka Merkelová a prezident Macron kvůli tomu ze sobotního jednání odešli "s podrážděním" a předčasně.

Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová mezitím lídry vyzvala, aby podpořili návrh, který bude v souladu s původním plánem Evropské komise. "Doufám, že se lídři shodnou spíše na něčem ambiciózním, než rychlém," řekla agentuře Reuters.

Diplomaté sice dávají médiím najevo, že se jednání pomalu blíží dohodě, avšak odhadují, že se tak spíše nestane v nejbližších hodinách. Lucemburský premiér Xavier Bettel si tak například v podvečer "odskočil" domů na zasedání vlastního kabinetu, s plánem se do Bruselu později vrátit. Společná večeře lídrů, která je pokračováním jednání všech 27 zemí pohromadě, měla podle vyjádření bruselských diplomatů začít v 19 hodin.

Někteří odhadují, že by summit mohl pokračovat až do pondělí. Pokud by se do té doby ke shodě nepodařilo dospět, sešli by se lídři patrně do konce července ještě jednou.

Námitky má i střední Evropa

Nizozemský premiér Mark Rutte trvá také na co nejpřísnější kontrole toho, jak budou země čerpající z fondu plnit stanovené reformy. I v tomto bodě učinil Michel v sobotu vstřícný krok, Rutte však nedal najevo, že by jej návrh uspokojil.

Debata se vede také o podmíněnost čerpání z fondu dodržováním principů vlády práva. Zatímco západoevropské země trvají na tom, aby byla co nejpřísnější, Maďarsko s Polskem ji chtějí vypustit. Unijní orgány vedou s těmito dvěma státy řízení kvůli porušování evropských hodnot a maďarský premiér Viktor Orbán předložil v sobotu návrh, který "vládu práva" vůbec nezmiňuje. V neděli novinářům řekl, že principiálně proti tomuto spojení není, musí však být zajištěno "novým právně závazným nástrojem", jehož nalezení bude podle Orbána trvat dlouho.

Polský premiér Mateusz Morawiecki rovněž kategoricky odmítl, že by mohl podpořit současný návrh, při němž by kvalifikovaná většina členských zemí mohla rozhodnout o odstřižení některého státu od finančních zdrojů. "Je to nástroj silnějších zemí, které jím mohou začít vydírat jiné státy," řekl novinářům při příchodu na jednání tento konzervativní politik. Dodal, že Polsko nesouhlasí ani se spojováním investic s dosažením takzvané klimatické neutrality, k níž se Polsko jako jediná z unijních zemí dosud nezavázalo.

Michel se odpoledne mimo jiné sešel i s premiéry takzvané visegrádské skupiny, do níž vedle Polska a Maďarska patří i Česká republika a Slovensko. Český premiér Andrej Babiš dal v neděli nad ránem po sobotním jednání najevo spokojenost s tím, že se Česku povedlo získat díky změně klíče k rozdělování peněz z fondu přes dvě miliardy eur navíc proti původnímu balíku.

