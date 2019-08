Studentské stávky za klima se teď musí zaměřit na Asii, řekla Thunbergová

před 32 minutami

Celosvětové hnutí stávkujících studentů za klima Fridays For Future (Pátky pro budoucnost) by se mělo více zaměřit na Asii. Na výročním setkání studentských aktivistů ve švýcarském Lausanne to podle agentury Reuters prohlásila jeho zakladatelka Greta Thunbergová. Účastníci akce plánují v pátek na závěr pětidenní konference demonstraci.

Zhruba 450 aktivistů ze 37 zemí se sešlo v Lausanne v pondělí na shromáždění nazvaném Smile for Future (Úsměv pro budoucnost), aby debatovali o budoucím směřování hnutí, pod jehož jménem již skoro rok stávkují za řešení klimatické krize. "Během posledního roku se toho hodně stalo. Globální emise oxidu uhličitého se samozřejmě nesnížily, takže jsme stále na začátku," řekla šestnáctiletá Thunbergová. "Budeme muset dělat mnohem více," dodala s tím, že svou pozornost by hnutí nyní mělo upřít do Asie, kde se zatím studentské stávky příliš nekonají. Podle vědců globální oteplování způsobené skleníkovými plyny ze spalování fosilních paliv již způsobilo sucha, záplavy, vlny veder, tání ledovců a vzestup hladiny moří. Celosvětové emise oxidu uhličitého byly loni na rekordní úrovni. Zářijový klimatický summit OSN v New Yorku je podle Thunbergové "skvělou možností pro světové vůdce ukázat, že nás i vědce skutečně poslouchali". Aktivistka, která ve snaze maximálně chránit životní prostředí odmítá létat letadlem, se na konferenci na druhé straně Atlantiku vypraví na závodní jachtě.