Oni tě zastřelí, když se vrátíš? Ruský voják v odposlechu popsal nemilosrdný "úklid"

Ukrajinská vojenská rozvědka GUR v úterý zveřejnila odposlechnutý hovor ruského vojáka z frontové linie na Ukrajině. Muž svému kamarádovi popisuje, jak jeho jednotku nyní rozprašují ruští kontraktoři, kteří dorazili z věznic v Luhansku a na místě vytvořili druhou obrannou linii. Od vedení údajně dostali rozkaz zbytky přítomných sil zlikvidovat a zabránit komukoliv, kdo by chtěl utéct.

V zachyceném telefonátu, o němž ve čtvrtek informoval ukrajinský deník Kyiv Post, popisuje ruský odvedenec svému známému, jak od své jednotky po příchodu žoldáků z Luhansku utekl. Díky tomu zůstal ještě s jedním dalším kolegou naživu. "Zbytek je mrtvý. Nahradili nás kontraktoři a všichni z naší roty jsou nyní vedeni jako nezvěstní," popisuje voják metodu, jakým chce ruská armáda údajně své počínání se žoldáky zakrýt.

"A kde je Kolja?" ptá se okamžitě druhý voják na společného přítele. "Kolja? Nevím, kdo si ho odtamtud vezme. Pořád leží na poli, v pytli na mrtvoly," odpovídá voják a dodává, že neví, kam by on sám nyní mohl jít. Na jedné straně se nacházejí ukrajinské síly a na druhé právě kontraktoři z Luhansku, kteří mají na základě rozkazu zabránit jakémukoliv útěku z první obranné linie.

"A oni tě zastřelí, když se vrátíš?" ptá se kolega na telefonu. "Jo, střílejí po nás. … Je jich asi třicet a útočí na nás," popisuje voják. Jeho známý se ale dále doptává a nerozumí tomu, proč se tomu tak děje. "V podstatě nás chtějí nahradit, a tak si přivedli kontraktory. Teď nás uklízejí a připravili pro to všechny potřebné dokumenty. Prostě nás tady všechny nechají a odepíšou jako nezvěstné," vysvětluje voják.

Odposlechnutý hovor není možné nezávisle ověřit. Stejně tak není známá jeho přesná lokace či datum pořízení. Ukrajinská vojenská rozvědka GUR k záběrům na sociální síti Telegram pouze uvádí, že luhanští žoldáci nahrazují a vraždí vojáky, kterým ruská armáda slíbila rotaci.

V poslední době se objevilo několik důkazů o tom, že Rusové mají problémy s motivací svých vojáků a těm, kteří odmítají bojovat, vyhrožují smrtí. Na konci července zveřejnil na Telegramu kanál Мобилизация - Новости (Mobilizace - Zprávy) nahrávku, na níž velící důstojník křičí na jednoho z protestujících vojáků, že ho sváže jako berana, odvede na frontu a "nikdo ho už nenajde". Poté, co důstojník zakřičí na vojáka, aby vstal, je slyšet výstřel.

Kanál Mobilizace - Zprávy uvedl podle serveru Newsweek, že měl velitel vystřelit ze zbraně do země. K incidentu ale došlo proto, že se vojáci odmítali vrátit do bojů na frontu v Bachmutu, uvedl na Twitteru mediální projekt WarTranslated. Ten také začátkem července sdílel video, na němž ruští vojáci říkají, že odmítají plnit "nesmyslné a sebevražedné rozkazy". Předtím Rusové oznámili, že se nevrátí na frontu do "mlýnku na maso".

"Zmizíš na nulté linii." Ruští vojáci se zoufale brání rozkazům, odhaluje nahrávka (25. 7. 2023)