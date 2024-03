Útoky nožem i vraždy. V newyorském metru hlídkují po sérii násilností vojáci

"Jsem ráda, že tu jste," křikla Newyorčanka právě vystupující z metra na skupinku vojáků národní gardy, kteří stáli u vchodu do stanice metra v nejlidnatějším americkém městě. Od minulého týdne jich tam slouží tisíc. Mají po sérii násilných incidentů včetně vražd posílit bezpečnost obrovské tranzitní sítě. Podle kritiků se ale jedná jen o represivní opatření, které dlouhodobé problémy nevyřeší.

Příslušníci národní gardy se v newyorském metru objevili ve středu večer. Poslala je tam demokratická guvernérka Kathy Hochulová, aby posílili bezpečnost a doplnili policisty, kteří už nyní na pořádek v dopravních prostředcích více než osmimilionové metropole dohlížejí.

Na klíčových zastávkách metra a hlavních uzlech postávají skupinky vojáků, členů ochranky a policistů, kteří namátkově kontrolují zavazadla. Cestující sice mohou prohlídku odmítnout, pak ale mohou být vyvedeni z metra, píše list New York Times.

Někteří jsou z nového opatření nadšení, jiní nešťastně kroutí hlavami. "Připadá mi to tady bezpečnější," přiznal 51letý Biasin a dodal, že v metru se obecně cítí lépe než v ulicích města.

Hochulová plán oznámila asi týden poté, co byl ve vozu linky A mířící do Brooklynu pořezán na krku zaměstnanec dopravního podniku. Krok guvernérky odráží dlouhodobé postoje veřejných činitelů, že metro je klíčové pro celkový rozvoj New Yorku.

Necelé dvě hodiny po prohlášení Kathy Hochulové následoval další násilný útok. Jeden z cestujících ve stanici na 170. ulici v Bronxu udeřil skleněnou lahví rovněž zaměstnance dopravního podniku. Policie uvedla, že se ho zatím nepodařilo dopadnout.

Kriminalita klesá

New York se stále vzpamatovává z pandemie koronaviru, která město na mnoho měsíců zcela ochromila. Městskou hromadnou dopravou od té doby stále ještě nejezdí tolik lidí jako dřív. Zajištění bezpečí cestujících je nyní hlavní prioritou pro politiky, kteří řídí obnovu metropole.

Data ale ukazují, že jde spíše o pocit bezpečí. Začátek letošního roku cestující vyděsil, když v metru došlo ke třem vraždám a dalším napadením. Ve skutečnosti se ale v posledních letech kriminalita v hromadné dopravě snižuje a stále není tak vysoká jako v roce 2019.

Podle analýzy deníku New York Times připadal v polovině roku 2022 na jeden milion jízd metrem přibližně jeden násilný trestný čin. Od té doby celková míra kriminality klesla a počet cestujících se zvýšil, takže pravděpodobnost, že se cestující stane obětí násilí, je ještě menší.

"Když se podíváte na zprávy o kriminalitě, že počet trestných činů klesá, ale slyšíte své sousedy říkat, že se bojí jezdit, pak se to stává vaší realitou," řekla Lisa Daglianová, ředitelka občanského poradního výboru newyorského dopravního podniku.

Americké volby

V lednovém průzkumu téměř 20 procent cestujících uvedlo, že by jezdili metrem častěji, kdyby se ve vozech a stanicích chovalo méně lidí nebezpečně nebo neukázněně. Více než desetině Newyorčanů by stačilo, kdyby v něm viděli více hlídkujících policistů a strážníků.

Starosta města Eric Adams už minulý měsíc oznámil, že v metru přibude dalších tisíc policistů. Hochulová ve středu zveřejnila plán boje proti zločinům v hromadné dopravě. Zahrnuje také opatření, která by soudcům umožnila zakázat vstup do metra osobám odsouzeným za spáchání násilného trestného činu. V posledních letech také ve stanicích přibyly bezpečnostní kamery.

"Myslím, že tyto iniciativy skutečně přispějí k tomu, že se systém stane bezpečnějším a budeme se v něm cítit lépe," řekl po guvernérčině oznámení šéf newyorského dopravního podniku (MTA) Janno Lieber.

Právě MTA potřebuje, aby se lidé do metra vrátili, protože společnosti od pandemie výrazně poklesly příjmy. O svou práci se proto bojí zaměstnanci, kteří se často sami stávají terčem útoků.

Demokraté, kteří v New Yorku dlouhodobě vládnou, bývají často obviňováni z toho, že jsou příliš měkcí vůči zločinu. Ve volbách do Kongresu v roce 2022 z kriminality republikáni udělali hlavní téma a vyhráli díky tomu v řadě okrsků napříč státem.

Demokraté se proto před listopadovými prezidentskými volbami snaží ukázat, že umí s kriminalitou bojovat, aniž by ale v lidech vyvolávali nepodložené obavy nebo z tématu opět udělali prioritu, která by mohla republikánům pomoci.

Armáda a policie není řešení, tvrdí aktivisté

Podle některých aktivistů jsou ale opatření v městské hromadné dopravě neopodstatněná a jen v lidech vyvolávají strach. "Rozmístění vojáků v metru bohužel zvýší vnímání kriminality," řekl Danny Pearlstein, mluvčí skupiny Riders Alliance, která se zabývá dopravou. "Policie nemůže vyřešit všechny problémy," dodal.

Další aktivisté se zlobí, že nový plán navíc neřeší příčiny vzrůstajícího počtu lidí bez domova, kteří se často v newyorském metru schovávají před nepříznivým počasím, ani problémy s chudobou a nedostupnou psychiatrickou péčí.

Výrazná přítomnost policie by mohla uškodit také etnickým menšinám, jejíž příslušníci jsou vůči represivním složkám ve Spojených státech dlouhodobě nedůvěřiví a bojí se, že budou zastavováni nebo prohledáváni jen na základě barvy pleti, popisuje Donna Liebermanová, výkonná ředitelka New York Civil Liberties Union.