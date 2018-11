Stovky migrantů a Romů přišly v Itálii o střechu nad hlavou

Stovky migrantů a Romů se po vyklizení tábora v Římě a okupované budovy ve městě Foggia ocitly bez střechy nad hlavou. Italský ministr vnitra Matteo Salvini dnes prohlásil, že v zemi obnovuje pořádek.

Dobrovolníci provozující tábor Baobab v Římě uvedli, že policie v úterý z tábora vykázala zhruba 150 uprchlíků a migrantů bez patřičných dokumentů a jejich improvizovaná obydlí se zemí srovnal buldozer. Většina ze zmíněných lidí nemá kam jít, konstatovali dobrovolníci. Mluvčí radnice uvedl, že město minulý týden všem nabídlo náhradní ubytování.

Tábor, založený v roce 2015, sloužil jako přestupní stanice pro ty, co byli propuštěni z přijímacích středisek, které provozuje vláda, a neměli kam jít, a také těm, co Římem jen procházeli.

Podle jedné z dobrovolnic je to už po dvaadvacáté, co policie uprchlíky z tábora vykázala, ale zároveň poprvé, co místo zcela uzavřela.

"Nevyklízí se jen v Římě, nejde jen o Baobab," napsal dnes na facebooku Salvini. "Budova patřící (jihoitalskému) městu (Foggia), kterou nezákonně okupovalo 150 Romů, byla vyklizena," dodal. "Přinášíme zpět zákonnost, bezpečí a pořádek v celé Itálii," uzavřel.

Vicepremiér a ministr vnitra vede stranu Liga, jejíž úspěch založil na slibu, že zarazí příliv migrantů do Itálie. Salvini zavřel italské přístavy lodím neziskových organizací a nedávno prosadil přísný zákon o migraci a bezpečnosti.