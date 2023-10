Pro vládu bez Směru uděláme maximum, nemáme žádné červené čáry, říká kandidátka PS

Vítězem slovenských parlamentních voleb je Směr Roberta Fica, který má největší šanci sestavit vládu. Koalici zkusí vyjednat i Progresivní Slovensko, které skončilo na druhém místě. "Nemáme žádné červené čáry. Uděláme maximum, aby vznikla vláda bez Směru," říká pro Aktuálně.cz čtyřka kandidátky Tamara Stohlová, která ve volbách získala post poslankyně.

Některé průzkumy těsně před volbami vám přisuzovaly vítězství stejně jako první exit polly. Nakonec jste ale skončili až druzí s necelými 18 procenty hlasů. Je to zklamání?

Jak už řekl náš předseda Michal Šimečka, je třeba si uvědomit, že jsme dosáhli na nejlepší výsledek liberální strany v novodobé historii Slovenska. Takže výsledek považujeme za dobrý a v první řadě jsme vděční voličům. I po zkušenosti z voleb v roce 2020 jsme k odhadům výsledků přistupovali s pokorou a byli jsme připraveni na jakoukoli alternativu. Přesto je ale špatnou zprávou pro Slovensko, že Směr volby vyhrál.

Co jste v kampani podcenili?

Na reflexi toho, co se stalo, je ještě dost času. Jsem ale opravdu hrdá, že jsme kampaň vedli pozitivně, neútočili jsme, soustředili jsme se na prezentaci našich hodnot a programu a že jsme se zabývali tím, jaká je naše nabídka pro voliče a voličky. V tomto směru jsme postupovali správně.

Nemohlo právě to, že jste byli v kampani moc mírní a nevyhranění, působit na lidi nepřesvědčivě?

Situace na Slovensku byla poznamenaná vládami za posledního tři a půl roku. Nejvíc to vystihuje slovo chaos. Jednoznačně jsme vnímali, že slovenská společnost potřebuje přinést klid a zabývat se tím, o čem si myslíme, že politika má být. Tedy o prezentaci programu, opatření a hodnot. Jednak jsme vnímali, že to je v DNA Progresivního Slovenska a také jsme přesvědčeni, že je zde velká část společnosti, která opravdu o klidnou komunikaci stála.

Váš předseda Šimečka naznačil, že ještě existuje možnost vlády bez Směru. Tu by jste mohli sestavit jedině s Hlasem, Svobodou a solidaritou a Křesťanskodemokratickým hnutím. Poslední jmenovaná strana je přitom hodnotově hodně odlišná od vašeho progresivního směřování. Před volbami například označili LGBT+ lidi za havěť. Vy pro ně prosazujete registrované partnerství. Ustoupili byste v právech homosexuálů?

V tuto chvíli uděláme maximum pro to, aby se povedlo sestavit vládu bez Směru. Nestanovili jsme si žádné červené čáry. Na to jsme si v kampani dávali opravdu pozor, ačkoli naše hodnoty dáváme najevo velmi jasně.

Chápali jsme to tak, že je pro voliče velmi frustrující dopředu sdělovat, kdo by co mohl či nemohl. Primárně jsme se soustředili, abychom vzbuzovali naději a hledali to, co nás spojuje. Takovýmto způsobem přistoupíme i k vyjednáváním, ale je opravdu předčasné se bavit o konkrétnostech.

