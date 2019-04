Stěhování na nové letiště v Istanbulu je dokončeno, po přestávce odletěl první spoj

Hlavní část přesunu z Atatürkova letiště v Istanbulu na nové letiště na předměstí Arnavutköy v evropské části města je dokončena. V sobotu ráno odletěl ze starého letiště poslední let a z nového letiště po zhruba dvanáctihodinové přestávce způsobené stěhováním odletěl první spoj.

Poslední komerční let ze starého letiště se uskutečnil v 02:44 místního času (01:44 SELČ) a byl to let do Singapuru. Na cestu městem se v noci vydaly konvoje nákladních aut, aby převezly tisíce tun zařízení na nové letiště, ze kterého chce Turecko učinit největší letiště na světě. V sobotu brzy ráno bylo dokončeno přes 90 procent přesunu. Z nového letiště pak vzlétl první let ve 14:03 místního času, a to let tureckých aerolinek Turkish Airlines do Ankary.

Nové letiště se oficiálně nazývá Letiště Istanbul, náklady na jeho výstavbu činily osm miliard USD (183 miliard Kč). Nové letiště je jedním z několika megaprojektů prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho počáteční kapacita je 90 milionů cestujících ročně, což z něj dělá třetí největší na světě. Úřady plánují rozšířit jeho kapacitu na 200 milionů cestujících ročně.

Nové letiště bylo formálně otevřeno před šesti měsíci, zahájení plného provozu však bylo třikrát odloženo. Zatím bylo schopno odbavit méně než 20 letů denně, uvedla agentura Reuters.

Video: Z nového letiště odstartovalo první letadlo