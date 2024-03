"Nikdo si to nedokázal představit." Ukrajinci mají v trestání Rusů velké cíle

Ukrajina žádá až po deseti členských státech Evropské unie vydání osob podezřelých z válečných zločinů, jako jsou genocida, sexuální násilí nebo terorismus. Podle generálního prokurátora Ukrajiny Andrije Kostina spolupráci mezi zeměmi na poli justice blokuje zejména obava europoslanců ohledně nelidských podmínek pro vězně čekající na soudní proces. Ty však okupovaná země údajně zlepšila.

Ukrajinský prokurátor odmítl jmenovat konkrétní země, které odmítají podezřelé vydat. Podle serveru Guardian mezi ně patří mimo jiné Francie, Rakousko i Finsko. Od začátku války ukrajinské soudy vydaly asi sedm set žádostí tohoto typu. Cílem země je, aby lidé podezřelí z válečných zločinů na Ukrajině, mohli čelit spravedlnosti.

Právě od Finska Ukrajina požaduje vydání Jana Petrovského, spoluzakladatele neonacistické polovojenské jednotky známé jako Rusič napojené na ruské Wagnerovce. Petrovskij, obviněný z účasti na terorismu, měl odcestovat do Finska pod falešným jménem. Úřady muže zadržely, tamní nejvyšší soud však v prosinci rozhodl Rusa Kyjevu nevydat. Stanovisko podle agentury Reuters odůvodnil nelidskými podmínkami, které ukrajinské věznice skýtají.

I Rakousko a Francie nedávno zamítly ukrajinskou žádost o vydání bývalého šéfa Národní banky Ukrajiny Kyryla Ševčenka či miliardáře Konstantina Ževaga, kteří jsou obviněni ze zpronevěry. "Samozřejmě všichni chápeme, že o vydání podezřelého rozhodují soudy. Některé země se brání kvůli svému chápání podmínek vazby. Ty ale zlepšujeme. A já o tom budu mluvit s ministry spravedlnosti," říká k problematice Kostin.

Ukrajinský prokurátor chce ostatní členy unie přesvědčit o tom, že vydaní vězni budou drženi ve střediscích na západě Ukrajiny, tedy daleko od frontové linie na východě země. Podmínky vazby mají podle Kostina být v souladu s pravidly a standardy Evropské unie, zejména s Evropskou úmluvou o lidských právech. Ukrajina plánuje pozvat zástupce států, které s vydáním podezřelých váhají, aby zemi navštívili a na vlastní oči se přesvědčili, za jakých podmínek budou podezřelí drženi.

Kostin v rozhovoru pro server Guardian už v minulosti odhalil množství potenciálních válečných zločinů, které budou muset ukrajinské právní orgány v budoucnosti řešit. Jde asi o 123 tisíc případů, pouze 237 z nich však bylo dosud předáno soudu. Patří mezi ně znásilnění, ničení majetku, drancování nebo nezákonné únosy dětí. Identifikováno bylo k dnešnímu dni zhruba 531 podezřelých.

Sexuální násilí bylo všude

Mezi nejzávažnější zločiny patří podle Kostina znásilňování žen i mužů, ke kterým mělo podle něj dojít téměř na všech místech, kam Rusko vtrhlo. "Docházelo k tomu všude. V Chersonské a Charkovské oblasti, zkrátka kdekoli se nacházeli okupanti. Objevily se nejen četné případy znásilnění a jiného sexuálního násilí, ale také mučení v masovém měřítku. A v mnoha případech bylo mučení spojeno se sexuálním násilím," popisuje prokurátor.

Zločiny se zabývají speciální jednotky, které poskytují obětem lékařskou a psychologickou péči a v některých případech zařizují přesun obětí. Na základě vládního mandátu byly zavedeny systémy, které s pomocí mezinárodních partnerů vyškolí více než sto úředníků. Ti mají fungovat jako "mosty" mezi oběťmi sexuálních útoků a vykonavateli.

Soudcům v oblasti válečných zločinů při školení radí bývalý soudce mezinárodního trestního soudu Howard Morrison. Připravováni jsou podle Guardianu také obhájci, aby se Rusům dostalo spravedlivého procesu v souladu s mezinárodním právem.

Zločiny Rusů nebudou promlčeny

Podle Morrisona bylo důležité připravit se na spravedlnost, a dokonce projednávat případy v nepřítomnosti obviněných, a to nejen kvůli obětem, ale i kvůli dodržování mezinárodního práva. Rusové, kteří se dopustí válečných zločinů, by si podle něj měli být vědomi toho, že zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny nebudou promlčeny.

"Experti, kteří nám nyní pomáhají, začínali jako velmi mladí právníci v bývalých tribunálech na počátku 90. let. Tehdy mi všichni tvrdili, že by si nikdy nedokázali představit, že lidé jako bývalý jugoslávský prezident Slobodan Miloševič a další skončí za mřížemi," vypráví Morrison. "Ale oni svou práci odvedli. Pak se doba změnila. A za osm, deset a více let na ně dosáhla dlouhá ruka spravedlnosti. A to je velmi důležité," dodal.

Kromě válečných zločinů Ukrajina usiluje i o stíhání zločinu agrese, které se dopustilo vedení ruského státu invazí na Ukrajinu v roce 2022. Plánování, příprava a provedení vojenského nevyprovokovaného útoku na cizí zemi dosud nebylo možné kvůli právním omezením stíhat a to ani na půdě Mezinárodního trestního soudu, který má pravomoc stíhat zločiny proti lidskosti, genocidu nebo válečné zločiny.

Představitelé orgánů činných v trestním řízení z Ukrajiny, Evropské unie a Spojených států proto založili Mezinárodní centrum pro stíhání zločinu agrese, jehož právní ukotvení nyní Ukrajina ve spolupráci s dalšími čtyřiceti zeměmi dokončuje.

Mezitím prokurátoři z Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Rumunska a zvláštní prokurátor z USA připravují případy k projednání. "Již připravují strategii, shromažďují důkazy, řeší mapování. Takže chystají případ pro budoucí tribunál," řekl Morrison.

