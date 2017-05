Lvov se topí v sedmi tisících tunách odpadků. Zoufalý starosta chce vyhlásit stav nouze

před 21 minutami

Starosta západoukrajinského města Lvov Andrij Sadovyj chce vyhlásit stav nouze kvůli více než sedmi tisícům tun odpadu, který se zde nahromadil. Město podle Sadového nemá kam odpad vyvážet. "Všichni tvrdí, že problém neexistuje. Podepsali memorandum, vše vyřešeno. Bohužel, nefunguje to tak, jak jsme předpokládali," řekl Sadovyj. Dalším krokem je podle něj vyhlášení stavu nouze ve městě. To však může udělat jen vláda. Odpadková krize ve Lvově vládne od června 2016, kdy město zavřelo místní skládku kvůli požáru. Sadovyj se obrátil na představitele jiných měst o pomoc při vývozu odpadu. Většina z nich však z technických důvodů nemá kapacitu na to, aby přijímala nadměrné množství odpadu.