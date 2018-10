Španělsko má nový rekord: přišlo do něj 10 tisíc migrantů za měsíc, Itálie už neláká

Počet migrantů, kteří ve snaze dostat se ze severní Afriky do Evropy míří do Španělska, stále roste.

Ženeva - V říjnu do země na Pyrenejském poloostrově poprvé za posledních pět let přišlo více než 10 000 migrantů za měsíc, informovala v Ženevě Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Do Itálie, která byla ještě donedávna hlavním cílem afrických migrantů, přišlo v říjnu jen kolem tisíce lidí.

Od počátku října do minulé neděle se do Španělska podle IOM dostalo přes Středozemní moře 10 042 migrantů, do Itálie jen 1003 a do Řecka 3338.

Z celkového počtu zhruba 100 000 migrantů, kteří letos do Evropy přes Středozemní moře dorazili, jich téměř polovina skončila ve Španělsku. Do země tak letos podle IOM přišlo už více migrantů než v letech 2015, 2016 a 2017 dohromady. Počet příchozích migrantů se přitom zřejmě kvůli nadcházejícím špatným povětrnostním podmínkách na moři v posledních týdnech zvyšoval.

Ve srovnání s uplynulými lety je ale migrantů přicházejících do Evropy ze severní Afriky výrazně méně. Zatímco letos jich do konce října k evropským břehům doplulo 100 000, loni jich bylo 150 000 a v roce 2016 dokonce 335 000.