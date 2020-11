Srabi, rozzlobil se raper na policii. Teď je ve vězení, umělci za něj drží hladovku

Když doma u kubánského rapera Denise Solíse Gonzáleze prováděla policie razii, hudebník hlídku natočil a video zveřejnil na internetu. "Srabe schovaný za uniformou!" zlobil se Solís. Za to, že se "posmíval" policii, byl teď v listopadu odsouzen na osm měsíců do vězení. Rozhodnutí kritizuje kubánská umělecká scéna. Skupina opozičních aktivistů drží už desátým dnem hladovku.

Od naší zpravodajky - Solís u soudu ani neměl možnost najmout si vlastního právního zástupce. Kvůli jeho uvěznění nyní protestuje skupina umělců z Hnutí svatého Isidora. Navíc se obávají, že Denis Solís z kubánského vězení jen tak nevyjde.

"Je načase, abychom to udělali jako Fidel. Je načase, abychom se znovu vrátili do ilegality. Je načase, abychom začali konat. Ukázali Kubáncům v ulicích, jaká je skutečná a krutá realita režimu," říká pro Aktuálně.cz kubánská spolupracovnice neziskové organizace Post Bellum, která nechce své jméno z bezpečnostních důvodů zveřejnit.

Přitom právě Fidel Castro stál za politickými změnami v padesátých letech, které vyvrcholily v roce 1959 kubánskou revolucí, od níž se datuje nastolení komunistického režimu na ostrově.

Jenže Fidel je mrtev a Kuba se podle řady místních nezměnila. Jeho bratr Raúl odstoupil a prezidentem je od roku 2019 poprvé za posledních šest dekád člověk mimo rodinu Castrových, Miguel Díaz-Canel. V zemi ale dál funguje cenzura a opozičníci si stěžují na represe a zatýkání kritiků režimu.

Kubánská policie zatýkala i mezi umělci, kteří protestují kvůli Solísovi. Použila při tom násilí, napsala v pátek agentura AFP.

Pro režim teroristé a vlastizrádci

"Umřou." Tímto jediným slovem okomentovala Kubánka, která se přátelí se šesti hladovkáři, jak vypadá jejich situace. "Žádali o debatu s vládou o možnosti změn na Kubě, ale vláda jim nikdy nedopřeje sluchu, a tak umřou," opakuje.

"Denise Solíse nepustí z vězení. Před veřejností by to vypadalo, že udělali chybu, a to si nikdy nedovolí," vysvětluje dál patovou situaci. "Pokud ta šestice nezemře, stráví zbytek svých dnů také ve vězení. Už teď je označili za teroristy a vlastizrádce."

Jmenují se Luis Manuel Otero, Maikel Castillo Pérez (známý také jako Maykel Osorbo), Esteban Rodríguez, Ileana Hernándezová, Katherine Bisketová a Osmani Pardo.

"Přátelé, kteří se o nás strachují, nám každou vteřinou dodávají sílu. Můj život získal na hodnotě právě díky těmto lidem, protože pro mě hranice mezi životem a smrtí neexistuje," vysvětluje jeden z protestujících Luis Manuel Otero.

"Jsme jako na šachovnici, jsme hybateli změn. Kubánský režim hraje s posledními pár pěšáky a jejich násilnost, nenávist a machismus jsou už na pokraji sil. Uvědomil jsem si, že když budeme nadále hrát tuhle hru na alfa samce, nedojdeme nikam jinam než k ještě hlubší nenávisti - k té nenávisti, která je součástí Kuby už po dlouhá desetiletí," dodává.

"Pokračuji ve svém boji za svobodu Denise Solíse a za všechny své souputníky vězněné a týrané upadajícím kubánským režimem. Pokud mě nakonec navštíví zubatá, tak ať přijde po cestě lásky, a ne po cestě nenávisti," vysvětluje Otero na videu, které natočila kubánská spolupracovnice Post Bellum. Jakmile ho odeslala i do Česka, smazala ho. Kdyby u ní nahrávku našla policie, čekalo by ji podle jejích slov vězení.

Blok domů v obležení

Umělci a zatčený raper jsou členy Hnutí svatého Isidora, které sdružuje umělce, novináře či gay aktivisty. Podle lidskoprávní organizace Amnesty International toto hnutí, které je kritické ke kubánské vládě, čelí ze strany úřadů šikaně a jeho členové jsou často zadržováni a vězněni.

Sídlí v oprýskaném domě ve čtvrti Havana Vieja v hlavním městě Kuby. Sousedi o jeho existenci nevědí.

Právě za zdmi tohoto domu se ještě donedávna skrývala šestice držící hladovku. Minulý týden ve středu se zabarikádovali, aby dovnitř nemohla kubánská policie. Ta celý blok nejprve obklíčila a pak do domu vešla. Šestici držící hladovku poté nuceně rozvezla do jejich domovů, které teď nesmějí opouštět. Jeden z aktivistů skončil kvůli špatnému zdravotnímu stavu v nemocnici.

K situaci se během pátku vyjádřil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. "Vyzývám kubánské úřady, aby plně respektovaly lidská práva všech svých občanů," napsal na Twitteru.

🇨🇿🇨🇺 Jsem velmi znepokojen nedávnou vlnou represí proti #HnutíSanIsidro na Kubě. Vyzývám kubánské úřady, aby plně respektovaly lidská práva všech svých občanů. — Tomáš Petříček (@TPetricek) November 27, 2020

Provokace z USA?

Samo vedení Kuby hovoří o nepříteli ze Spojených států. Například podle oficiálního stranického deníku Granma je protest "provokací řízenou z Washingtonu".

"Žádáme kubánskou vládu, aby okamžitě přezkoumala tento nespravedlivý rozsudek," uvedl na adresu Solíse i americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Kuba označila výzvu za vměšování se do jejích vnitřních záležitostí.

Končící administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedla proti Kubě nové sankce. V pondělí tak musely zavřít všechny pobočky společnosti Western Union, která zprostředkovává mezinárodní platby. Služby této společnosti hojně využívali Kubánci žijící v zahraničí pro zasílání peněz svým blízkým, kteří zůstali na Kubě. Pro kubánskou ekonomiku tyto převody představují třetí největší zdroj příjmů po cestovním ruchu a službách.

Kubánské hladovky Od nástupu Fidela Castra k moci v roce 1959 se kubánské věznice začaly plnit politickými vězni. Každý, kdo s nově nastoleným režimem nesouhlasil, tu měl své místo.

Roberto López Chávez, Luis Álvarez Ríos, Francisco Aguirre Vidarrueta, Carmelo Cuadra Hernández, Pedro Luis Boitel, Reinaldo Cordero Izquierdo, Wilman Villar Mendoza anebo třeba Orlando Zapata Tamayo - ti všichni se rozhodli protestovat proti nedemokratickému kubánskému režimu hladovkou, na jejíž následky zemřeli.

Kubánští lidskoprávní aktivisté se poslední roky uchýlili k tzv. lucha no violenta, tedy k nenásilnému způsobu boje. Pořádají mírové manifestace a procesí Dam v bílém (žen a matek politických vězňů, pozn. red.), obsah zveřejňují přes sociální sítě. Podmínky svobody projevu a dodržování lidských práv se však podle nich prakticky nezměnily, a proto nyní přistoupili k hladovce.

Autorka je koordinátorkou zahraniční spolupráce pro Post Bellum a žije v Mexiku.

Post Bellum mluví s kubánskými disidenty od roku 2017 Post Bellum je nezisková organizace zaznamenávající vzpomínky pamětníků totalitních režimů, které publikuje v online archivu Paměť národa (www.pametnaroda.cz).

Od roku 2017 realizuje v rámci svých mezinárodních aktivit projekt "Paměť kubánského národa - nástroj pro transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě", který pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a grantového programu TRANSITION vede rozhovory s kubánskými disidenty a lidskoprávními aktivisty.

Video: 60 let hledání způsobu boje s kubánskou totalitou