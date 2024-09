Nebezpečí větší než jaderné zbraně. Ukrajině pořád hrozí katastrofa, varuje Vlach

"Jaderná energetika a elektrárny na Ukrajině jsou pořád věc, která je velmi nebezpečná. A tady může dojít k fatálním situacím, dokonce ke katastrofám," varuje novinář Tomáš Vlach, podle kterého se situace kolem nich dnes podceňuje. "Je to možná větší nebezpečí než v případě použití jaderné zbraně ze strany Ruska," dodává s tím, že těm alespoň brání jasné varování ze strany Západu.

"V případě útoku na jadernou elektrárnu se obě strany samozřejmě můžou hádat, kdo to udělal. Pokud to Rusové takto provedou, tak mohou svalit vinu na Ukrajince a může dojít k velice katastrofickým následkům, ale pozadí toho všeho bude nejasné," tvrdí Vlach, podle kterého na rozdíl od takového útoku "jadernou bombu nezpochybníš".

Podle reportéra, který má dlouholeté zkušenosti z cest po Ukrajině, není lehké říci, kdo má v konfliktu v současné době navrch.

"V tuto chvíli má ale Rusko bojovou iniciativu. Navíc taktika nebo očekávání, že ukrajinský vpád do Kurské oblasti něco změní, tak úplně nevyšla. Ukazuje se, že takové konsekvence mít nebude, ačkoliv to byl dobrý tah," komentuje Vlach, který ale dodává, že ukrajinská ofenziva přinejmenším otřásla ruským veřejným míněním a napadená země navíc jasně ukazuje, že dokáže efektivně zasahovat na ruském území i s omezenými prostředky.

Pokud jde ale o Rusko a jeho protiofenzivu, podle novináře to teď tak trochu vypadá, jako by nebyla síla, která by ukrajinskou armádu z ruského území dostala. "Ukrajinci se tam drží. Otázka je, jestli teď skutečně Rusové považují za svou prioritu s tímto skoncovat. Kdyby asi chtěli, myslím si, že by tam nasměřovali všechny síly a potom by Ukrajince vytlačili," vysvětluje Vlach, podle kterého se teď Rusko soustředí především na útoky na Donbase, kde chce pokračovat v ofenzivě.

