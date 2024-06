Pánek: Izrael páchá v Gaze velké zlo, situace je strašlivá. Česká pozice je extrém

"Izrael při vojenské operaci chtě nechtě páchá velké zlo na civilistech v Gaze. Za těch osm měsíců je zjevné, že obstruuje humanitární pomoc a část lidí, kteří tam operují, vnímá Palestince jako viníky všeho," říká šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Český postoj vůči konfliktu považuje za extrémní a kritiku pomoci lidem v Gaze nechápe. "Některé emotivní výlevy jsou trochu trapné," dodává.

"Po osmdesáti letech konfliktu mezi Izraelem a Palestinou je těch vin, odplat a tragédií na obou stranách hodně. V každé situaci ale mají mít civilisté právo na ochranu a humanitární pomoc," říká Pánek ke kritice, která se na jeho hlavu snesla po tom, co Člověk v tísni začal vybírat peníze na psychologickou pomoc dětem v Gaze.

Argument, že Palestinci ve stech procentech podporují Hamás, mu přijde absurdní. "Zvláště když jde o malé děti," brání iniciativu neziskové organizace její šéf a dodává, že kdybychom my v současné situaci žili v Gaze, dost možná bychom také podporovali ty, kteří by nás chtěli zbavit útlaku.

Pánek v rozhovoru spekuluje, že by dnes možná byla šance pro vyrovnanější situaci mezi oběma stranami, pokud by kdysi vznikl Palestinský stát. "Osobně si myslím, že kdyby v devadesátých letech došlo postupně ke vzniku dvou států, tak to mohl být základ pro budování nějakého soužití. Teď je situace tak strašně komplikovaná, že nikdo neví, jaká je cesta dopředu," tvrdí šéf jedné z nejznámějších neziskových organizací v Česku.

Ředitel Člověka v tísni v rozhovoru mluví také o tom, že vzhledem k dění ve světě v poslední době musí humanitární organizace daleko častěji řešit krizové situace, jako jsou konflikty, boje, vyhánění lidí z domovů nebo pomoc v uprchlických táborech. "Ale to je realita světa posledních pěti, deseti let a všichni, kdo trochu koukáme po světě, to vnímáme," dodává k tomu, že dnes tvoří rozvojová pomoc organizace už pouze asi pětinu jejích aktivit.

Pánek v rozhovoru vyzývá rovněž k tomu, aby se nezapomínalo na potřebnou pomoc pro Ukrajinu. Původně si jeho organizace rozvrhla práci v zemi přibližně do tohoto roku. "Teď se ukazuje, že to bylo bohužel příliš optimistické a je skoro jisté, že válka bude trvat přinejmenším další rok, dva. Poválečná obnova bude také velmi těžká a náročná," nabádá k další podpoře válkou zasažené zemi.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.