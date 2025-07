Na kameru to neříkej. Video s ruským zajatcem obletělo sítě, příběhy potvrzují obavy

Rusko a Ukrajina po třech letech od začátku války uskutečnily největší výměnu zajatců. Obě znepřátelené země propustily tisícovku vojáků. Ruské rodiny ale tvrdí, že muži nebyli vůbec propuštění domů, a to i když byli vážně zranění. Místo toho je čekalo odvedení na frontu. Někteří příbuzní se teď zoufale obrací na úřady - a jiní dokonce doufají, že jejich blízcí zůstanou v zajetí.

O tom, jak Rusové zacházejí s válečnými vězni, hodně prozradilo video, které obletělo sociální sítě v polovině června. Z mobilního telefonu propuštěného vojáka je slyšet hlas jeho matky. "Nechtěla jsem, aby tě vyměnili. Domů se nedostaneš," tvrdí, zatímco mladík se směje. Pošlou vás na hranice s Běloruskem a pak půjdete zpět na frontu. Měl jsi tam zůstat," pokračuje. Evidentně popuzenému ruskému vojákovi ztuhne úsměv a následně ji poprosí, ať už situaci před kamerami dál nerozebírá.

Nezávislý ruský portál Okno hovořil s několika příbuznými ruských válečných zajatců. Jejich příběhy ukazují, co v případě návratu mužům hrozí. Pozornost vyvolala i různá videa na internetu, ve kterých manželky prosí, aby jejich manželé nebyli po výměně vráceni do války.

Šest střepin na zádech a amputace prstů

O svém bratrovi promluvila třeba Jana. Třiadvacetiletý Kirill Putincev pochází z města Borzja a vojenskou smlouvu podepsal v květnu 2024. Předtím si odpykával trest ve vězení za krádež. Dva měsíce nato s ním Jana ztratila spojení.

Jana se snažila kontaktovat armádu. Nedostala ale žádné informace a tak se rozhodla pustit do pátrání sama. A sama také zjistila, že Kirilla zajali. "Nakonec jsem dostala zprávu, že žije," řekla.

Přiznává, že jí pomohlo zveřejnění videa s Irinou Kryninovou, Ruskou, která se spojila s ukrajinským projektem "Chci najít", který pomáhá Rusům zjistit, co se stalo s jejich příbuznými ve válce.

Jana je podle Okna jedna z mála příbuzných zajatých ruských vojáků, kteří jsou ochotni o situaci otevřeně mluvit. Ostatní přiznávají, že se bojí, aby neublížili sobě a svým příbuzným.

"Je mi jedno, jestli mě někdo udá. Můj bratr má šest tříštivých ran. Amputovali mu prsty. A teď ho hážou zpátky na frontu. Jedenáct měsíců jsme bojovali, abychom ho dostali ze zajetí - a ne abychom ho poslali na smrt," řekla.

V rozhovoru s Irinou Kirill vypověděl, že narukoval jen kvůli penězům, ale pak toho začal litovat. "Neuplyne den, aby nelitoval, že se zapojil do téhle zatracené války," přiznala jeho sestra.

O Kirillově výměně se rodina dozvěděla den předem, 5. května letošního roku. Na seznam se podle Jany dostal pod podmínkou, že se nevrátí zpátky do bojů. Návrat domů se ale také neuskutečnil.

"Převezli ho do Moskevské oblasti, kde ho FSB několikrát vyslýchala," povzdychla si. Kirilla ihned poté převezli zpátky na Ukrajinu.

"Řekli mu, že nedostane žádnou dovolenou a že neexistuje možnost propuštění ze zdravotních důvodů. Se zraněnými zády a chybějícími prsty ho vrátili zpátky na frontu," popsala.

Kiril se brzy nato psychicky zhroutil. Po pokusu o sebevraždu byl převezen do psychiatrické léčebny v Doněcku. "Pořád se třese, děsí ho, že ho pošlou zpět do boje. Když mu zavolám, ani mě nepoznává," popsala.

Další voják anonymně přiznává, že o sebevraždu se pokouší mnoho z nich. "Nikdo se nechce vracet," řekl jeden voják. "Pár jich mělo štěstí, že se dostali do nemocnice. Jiným jen zalepili rány a poslali je zpět. Všichni jsme byli u jednotky č. 42038, posílají nás na útočné mise," vysvětlil.

Dokud tam je, je ještě v bezpečí

Video zveřejnila i Marina, manželka vojáka Alexeje Frolova. Ta v nahrávce rovněž žádá úřady, aby po propuštění jejího manžela vrátili domů a ne na frontu.

Marina přiznala, že ačkoliv se její manžel konečně blíží k výměně, poprvé po více než roce čekání si už nepřeje, aby se to stalo.

"Strávila jsem téměř půl roku snahou ho najít. A teď vidím, jak jsou vyměnění muži posíláni rovnou zpět na Ukrajinu - přímo do bojů. Tuto výměnu už nechci. Je to, jako by byli osvobozeni ze zajetí, jen aby se z nich znovu stali otroci," řekla s tím, že spolu s dalšími ženami psaly ombudsmanovi i prezidentovi, aby jejich propuštění muži mohli domů.

"Nemůžu se zbavit pocitu, že dokud tam ještě je, je v bezpečí. Říká, že ho nemučí a že zůstane naživu."

Raději si odsedím trest

Někteří vojáci přiznávají, že si raději odsedí své tresty ve vězení, než aby se vrátili zpátky do války. Na výměnu čeká i dvacetiletý Daniel, jeho matka Taťána Oknu potvrdila, že by ho raději také viděla ve vězení.

"Dovolili mi s ním jednou mluvit. Řekl mi: ,Pokud mi dají trest, raději si odsedím tři až sedm let. Ale nevrátím se'," svěřila se Taťána.

Stejný názor má i Kirill, Jana potvrdila, že rodina je připravená najmout si právníka, ale bojí se, že se ani nedostane k soudu.

Obhájci lidských práv zdůrazňují platnost článku 117 Ženevské úmluvy, který zakazuje návrat bývalých válečných zajatců do vojenské služby. Rusko ani Ukrajina toto pravidlo nedodržují.

"Každá smlouva s ruským ministerstvem obrany je vlastně na dobu neurčitou. A v ruském zákoně existuje mezera: vzhledem k tomu, že probíhají aktivní nepřátelské akce a neexistuje žádné formální příměří, váleční zajatci zůstávají klasifikováni jako vojáci v aktivní službě," řekl Oknu jeden z odborníků.

Na záběrech z výměny vězňů je vidět, jak Putin objímá vraha Krasikova (muž v modré kšiltovce).