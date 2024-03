Pazderka: U Putina došlo k zásadnímu zlomu. Rusové se cítí vyděšení a semknutí

"Z hlediska dlouhodobých ekonomických zájmů Ruska udělal Putin nelogickou věc. Vpadl na Ukrajinu, nevyplatilo se mu to, ale teď si nemůže pomoct," popisuje šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka, podle kterého je i přesto rozhodnuto, že se Putin stane o víkendu znovu ruským prezidentem. "Ve funkci tak překoná Stalina i Brežněva," říká ve Spotlightu.

"Burcuje společnost dál do konfliktu, kde umírají desítky tisíc vojáků, a je čím dál méně předvídatelný," popisuje osobnost ruského prezidenta, který bude brzy ve funkci hlavy státu už čtvrtstoletí, novinář Josef Pazderka.

"Je přitom strašně zajímavé poslouchat dvacet let staré Putinovy výroky, kde jednoznačně říká, že Rusko je součástí evropské kultury a že si nedokáže představit Severoatlantickou alianci v roli nepřítele a podobně. Tento Putin se začíná měnit někdy na přelomu let 2004 a 2005," vysvětluje spoluautor podcastu Na Východ!, podle kterého právě tehdy začala Putinova "strašná žárlivost" vůči Ukrajině.

Bývalý zahraniční zpravodaj v Rusku v rozhovoru popisuje, pod jakým tlakem je před prezidentskými volbami ruská společnost. "Velice drsně se přitáhly šrouby, co se týče veřejného vystupování a jakékoliv kritiky. A s tím souvisí ona pasivita. Vy zatlačíte lidi do kouta a pak po nich najednou chcete, aby byli aktivní a chodili k volbám," tvrdí Pazderka a dodává, že co bude Rusy pravděpodobně nejvíce brzy pálit, je ekonomická situace i desetitisíce mrtvých na ukrajinské frontě. "To všechno se bude v pozadí promítat," míní novinář.

Pazderka v rozhovoru mluví také o desetiletém výročí anexe Krymu a vzpomíná na dobu, kdy tam jezdil jako zahraniční reportér. A jak důležitou součástí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou poloostrov zůstává?

"Velice. Je to sídlo ruské námořní flotily, ale zároveň skrze ni a další vojenské instalace je to takový podbřišek pod Ukrajinou, ze kterého dennodenně létají rakety na civilní objekty a velká města," vysvětluje novinář.

