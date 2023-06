Analytik: Putin je na roztrhání. Rusové zakrývají to nejpodstatnější, co se teď děje

Ruský prezident Vladimir Putin se v poslední době častěji ukazuje na veřejnosti - komentuje, jak jsou ukrajinské ztráty "katastrofické“ a jací jsou Ukrajinci váleční zločinci. Podle analytika Martina Svárovského to nepochybně souvisí s probíhající ukrajinskou protiofenzivou. Rusové se snaží využít "informačního ticha", které přišlo ze strany Ukrajiny, uvádí v rozhovoru.

Ukrajinci podle Svárovského se začátkem pozemní části své protiofenzivy ještě více omezili to, jaké informace budou o probíhajících operacích zveřejňovat. "Vedlo to k ještě většímu zpřísnění toho, co se nazývá operační bezpečnost," komentuje bezpečnostní analytik a dlouholetý diplomat.

"Mám i některé zdroje přímo z bojů na frontě, třeba kolem Bachmutu. A oni vždycky reportovali pod kontem této operační bezpečnosti, takže mluvili málo nebo s nějakým zpožděním, ale minimálně jsem měl nějaké informace o tom, co se děje na ruské straně. Ale poslední týden je absolutní ticho," dodává Svárovský.

Toho podle něj Rusové využili a reagovali na hlad západních médiích po dalších informacích přímo z bojiště. "Ruská propaganda do toho dobře vplynula. Ale dlužno říct, že po nějakých dvou, třech dnech si i ukrajinská strana uvědomila, že musí také trochu více informovat," míní Svárovský.

Ruské ministerstvo obrany, které nyní v ještě masivnější míře zveřejňovalo záběry zničené západní techniky, podle něj touto mediální "masáží" stejně nedokázalo získat sympatie na svou stranu. Stejně tak to dle jeho názoru neovlivnilo - a ani do budoucna neovlivní - intenzitu vojenské pomoci ze Západu. "A to je ta klíčová věc. Z hlediska vývoje války jako takové to, myslím, žádný velký vliv nemá," dodává.

"Jsme součástí konfliktu"

Kremelská propaganda se podle něj již od počátku invaze snaží zaplňovat mediální prostor informacemi o sebemenších úspěších ruské armády, a odpoutávat tak pozornost od záležitostí, které jsou skutečně podstatné pro vývoj konfliktu. A tím je především vzájemný poměr sil na bojišti, míní Svárovský.

"Ruská strana kontinuálně oslabuje, přichází o techniku, o lidi. A vlastně moc nemají, kde brát rezervy. Ukrajinská strana posiluje. Ta kromě toho, že mobilizovala, tak, byť s nějakým opožděním, stále dostává více západních zbraní," popisuje analytik. "A tohle vlastně (Rusové) potřebují nějakým způsobem zakrýt, a vždycky se tak soustředí na jednotlivé události, protože po nich samozřejmě média hned jedou," dodává.

Tuzemská společnost by dle jeho názoru měla na ruskou invazi pohlížet tak, že západní spojenci včetně Česka jsou součástí konfliktu. "My jsme se postavili na stranu oběti. Severoatlantická aliance, její členské státy poskytují pomoc Ukrajině. Dáváme tam zbraně, platí se to ze státního rozpočtu a je to jednoznačně v našem bezpečnostním zájmu," uvádí. Z toho důvodu by česká média podle něj měla informovat o Rusku jako o svém protivníkovi, který ohrožuje zájmy státu.

"Ve veřejnoprávních médiích mi vždycky říkají: 'Ale my to musíme dávat, musíme reportovat o tom, co říká TASS nebo Kreml.' Moje stanovisko ale je: Ne, nemusíte," apeluje Svárovský. "To, že tyto informace dostanete a pak je nějakým způsobem analyzujete, to je jiná věc. Ale podle mě tady nejste nuceni žádnou vyvážeností, ba naopak. Měli byste si uvědomit, že nemáte žádný zájem ani povinnost referovat, o tom, co jde do světa z TASSu," uzavírá.

