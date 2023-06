Pohroma pro ruské tanky. Nová zbraň Ukrajinců rozdrtí pancíř a "uvaří" vnitřek stroje

Nebude záležet na tom, jak tlusté opancéřování mají ruské tanky. Díky munici, kterou slíbila dodat Velká Británie a po ní i Spojené státy, budou zranitelné všude, napsal americký server Newsweek.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) přišel se zprávou, že Bílý dům se chystá poslat na Ukrajinu munici s ochuzeným uranem, kterou by pálily americké tanky Abrams. USA se zavázaly poslat 31 těchto válečných strojů. Očekává se, že do ruskou agresí zmítané země dorazí na podzim.

Velká Británie už v březnu potvrdila, že pošle Ukrajině náboje s ochuzeným uranem, které používají mnohé armády světa, pro hlavní bojové tanky Challenger 2. Ty nyní zamířily z ostrovního království na Ukrajinu.

Podle bývalého plukovníka britské armády Hamishe de Bretton-Gordona, je munice s ochuzeným uranem "nejsilnější tankovou municí, která existuje". "Pokud jde o ničení ruských tanků, je tato munice neuvěřitelně účinná. Ochuzený uran v náboji znamená, že ruské tanky můžete vyřadit v jakékoli pozici, dokonce i tam, kde je pancíř nejsilnější," sdělil Newsweeku de Bretton-Gordon.

Ochuzený uran je vedlejším produktem procesu obohacování uranu, který se používá k výrobě jaderného paliva a jaderných zbraní. Je asi o 40 % méně radioaktivní než přirozeně se vyskytující uran a používá se k výrobě tankových nábojů, protože je velmi tvrdý.

Při stejné rychlosti jsou náboje z ochuzeného uranu až o 20 % účinnější než starší wolframové náboje. Běžné wolframové střelivo se při dopadu na kov deformuje a postupně se tupí. Střely z ochuzeného uranu se naopak při průletu ostří, což jim dává větší razanci, píše server britských ozbrojených sil Forces.net.

Posádka uvnitř pak čelí nejen projektilu s vysokou rychlostí, ale také úlomkům vlastního vozidla, které se smrtelnou rychlostí odrážejí v uzavřeném prostoru. Aby toho nebylo málo, ochuzený uran se při kontaktu s kyslíkem vznítí, čímž vznikne požár a může dojít k "uvaření" munice a paliva v tanku. Pro posádku mohou být následky katastrofální, dodává Forces.net.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že střely obsahují "jadernou složku". Spojené království označilo jeho tvrzení za záměrnou dezinformaci a dodalo, že se jedná o standardní vojenské vybavení už po celá desetiletí a že tyto střely "nemají nic společného s jadernými zbraněmi". O škodlivosti na zdraví člověka se nicméně vedou rozporuplné debaty.

"Hlavní bojové tanky západní výroby, jako jsou Abrams, Challenger 2 nebo tanky Leopard, které dostali nebo mají slíbené Ukrajinci, jsou pravděpodobně chráněny před střelami s ochuzeným uranem mnohem lépe než ruské. Ruský pancíř není v žádném případě tak kvalitní a silný jako západní. Rusové dávají přednost mobilnějšímu tanku před tím lépe pancéřovaným", popsal rozdíl strojů de Bretton-Gordon.

