Generál Mičánek: Rusko vojensky porazit nejde. Je jisté, že tratit bude Ukrajina

"Je velmi těžké porazit velmoc, která je velká nejen rozlohou, ale má i 140 milionů obyvatel a je jadernou mocností," říká v rozhovoru pro Spotlight brigádní generál v záloze František Mičánek. Typ státu, jako je Ruská federace, podle něj nelze porazit čistě vojensky. Konflikt by se měl ale ukončit tak, aby ani jeden ze států neodešel s pocitem poražení.

Scénář, ve kterém bude válka na Ukrajině ukončena způsobem, že ani jedné straně nezůstane "hořko v ústech", je však podle Mičánka nereálný. "V každém případě bude tratit Ukrajina. V momentálním stavu konfliktu je poměrně nerealistické si myslet, že dosáhne navrácení všech území, která ztratila v průběhu války," soudí. Některých území se bude muset vzdát alespoň dočasně a doufat, že se je podaří navrátit diplomatickou cestou.

Podle Mičánka je však potřeba počítat s tím, že dokud bude u moci Vladimir Putin, bude Rusko i nadále pokračovat ve své politice, kterou prosazuje od svého zvolení. "V roce 2007 na mnichovské konferenci všechny seznámil s tím, jaké má představy o geopolitickém návratu Ruska a až do roku 2022 se mu to dařilo díky tomu, že si evropské státy a NATO odmítaly přiznat, že je Rusko skutečně natolik asertivní a nebezpečné, že se odváží zahájit konvenční konflikt," uvádí Mičánek.

00:08-05:00 Je Česko v nejhorší bezpečnostní situaci od jeho samostatnosti a jak by měla vypadat strategická porážka Ruska? Je to nepřítel, ze kterého je potřeba mít respekt, a měli bychom z něj mít i strach?

05:00-09:34 Jak nástup Donalda Trumpa na post prezidenta USA změní bezpečnostní situaci v Evropě a měli bychom si sami vyrábět munici? Má Česko kapacity na rozšíření výroby strategických zbraní a má Trump na Putina nějaké páky?

09:34-15:57 Bude letošní rok přelomový a jakým způsobem se určí případná demarkační linie? Musí se Česko připravit na to, že bude investovat více do obrany, a proč by armáda měla transparentněji komunikovat s obyvateli?

15:57-20:15 Co by měla armáda akutně pořídit a jak velká by to byla investice? Je něco, v čem česká armáda vyniká? Jaká je její největší slabina?

20:15-25:29 Proč se armádě nedaří verbovat nové lidi a z jaké armády v Evropě by si ta česká mohla vzít příklad? Měli bychom se vrátit k základní vojenské službě a v jakém stavu česká armáda je?

25:29-32:32 Jak na tom ukrajinská a ruská armáda po třech letech války jsou a proč není Západ schopen dodat Ukrajině dostatečný počet munice? Jaký smysl má pro ruskou armádu severokorejská posila a jaká je momentálně situace na frontě?

