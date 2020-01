Spolupracoval jsem s obžalovanými, potvrdil u soudu zprostředkovatel vraždy Kuciaka

Proces s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, proti kterému vznesla Sněmovna reprezentantů ústavní žalobu, by v Senátu mohl začít příští týden v úterý. Prohlásil to vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který očekává, že kongresmani pošlou žalobu do Senátu ve středu. Ještě tento týden chce Senát podle McConnella začít s předprocesními kroky, kterými je například přísaha senátorů.