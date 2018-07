Španělé o víkendu zachránili v moři nejméně 479 migrantů, z toho více než 100 dětí

Všichni běženci se snažili dostat úzkým průlivem ze severní Afriky do Evropy.

Madrid - Španělští záchranáři oznámili, že o víkendu zachránili ve Středozemním moři nejméně 479 migrantů, včetně více než 100 dětí. Informovala o tom agentura AP. Všichni běženci se snažili dostat úzkým průlivem ze severní Afriky do Evropy.

V sobotu bylo při několika operacích zachráněno 330 migrantů, většina z nich v Gibraltarském průlivu nebo více na východ v oblasti takzvaného Alboránského moře. Bylo mezi nimi i sto dětí, které vzala na palubu loď španělské civilní gardy, a Maročan, který se přes moře snažil dostat na pneumatice z nákladního auta. Další 149 běženců bylo objeveno ve vodě a dovezeno na pobřeží v neděli.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) před pár dny uvedla, že do Španělska letos dorazilo již více než 16 900 migrantů, což je podobné množství jako do Itálie. Téměř 2900 osob se pak dostalo na španělské území pozemní cestou z Maroka do španělských enkláv Ceuta a Melilla, které leží na severu Afriky.