Boeing se náhle hluboce propadl. Nepřipoutané to přirazilo ke stropu

Letecký svět vyděsilo další selhání stroje společnosti Boeing. V pondělí se desítky lidí zranily poté, co let LA 800 společnosti Latam Airways ze Sydney do Aucklandu zaznamenal velký a náhlý pokles výšky. "Kdo nebyl připoután, ocitl se náhle na stropě Boeingu 787-9 Dreamliner," popisují svědci.

Dreamliner mířil z australského Sydney přes moře k břehům Nového Zélandu. Do přistání v Aucklandu mu zbývala hodina letu. V 15:27 místního času se náhle letadlo propadlo o téměř sto metrů.

Pasažér Brian Jokat byl podle svých slov připoutaný a spal. Náhle pocítil "obrovský podivný pocit uvnitř". Probudil se a uviděl svého souseda z vedlejšího sedadla přiraženého ke stropu letadla. "Bylo to jako ve filmu Vymítač ďábla," přirovnal scénu ke slavnému hororu Kanaďan žijící ve Velké Británii.

"Podívám se nahoru a on je obrácený tváří dolů a dívá se na mě. Podíval jsem se dopředu a na stropě je další chlap, dva lidi letí vzduchem, napříč uličkami. Pak (soused) spadl přímo ze stropu dolů na opěrku a poranil si žebra a ten druhý si ošklivě pořezal ruku. Další chlap se praštil do hlavy o plastové stropní desky, které se rozbily," popsal ve videorozhovoru pro agenturu Reuters Jokat.

Chilská společnost Latam Airlines ve svém prohlášení k incidentu uvedla, že šlo o "technickou událost během letu, která způsobila silný pohyb". Pasažéři ve svých výpovědích vylučovali, že by šlo o turbulence. Podle nich byl předtím i poté let naprosto hladký.

Jokat popsal, že po silném propadu přešel Boeing do střemhlavého pádu. "Prostě jsem se podíval z okna a řekl jsem si: 'Dobře, to je konec, skončili jsme. A pak se to okamžitě srovnalo," tvrdí svědek podivného chování Dreamlineru, na jehož palubě bylo 263 cestujících a devítičlenná posádka.

"Bývala jsem letuška a něco podobného jsem zažila poprvé. Celé letadlo jako by zamrzlo," dodala další cestující pro list New Zealand Herald. Boeing doletěl do Aucklandu na čas. Hned po přistání se do letadla nahrnuli záchranáři a začali ošetřovat a vyvádět raněné z letadla. Třináct lidí muselo být hospitalizováno.

Jokat zatím seděl na svém místě. "Dozadu přišel pilot a já se zeptal: ‚Co se sakra stalo?‘ A on odpověděl: ‚Zčernal mi přístrojový panel, prostě to vypadlo.‘ A já na to: ‚Cože?‘ On odpověděl: ‚Vypadlo to asi na jednu dvě sekundy a pak se to zase rozsvítilo‘," vzpomínal Jokat.

Americká společnost Boeing řeší po krátké době další vážný incident. V lednu se stroji 737 Max 9 odtrhla za letu část trupu. Před pěti lety v tomto typu Boeingu při dvou nehodách v rozmezí pěti měsíců zahynulo 346 lidí.

