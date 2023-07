Soud zprostil Kevina Spaceyho devíti obvinění ze sexuálních trestných činů

Soud v Londýně zprostil amerického herce Kevina Spaceyho devíti obvinění ze sexuálních trestných činů proti čtyřem mužům, napsala agentura Reuters. Držitel dvou Oscarů v průběhu soudního líčení tvrdil, že se všech bodech obžaloby cítí nevinen, a uvedl, že jeho jediným proviněním bylo, že se v jednom případě pokusil o "nešikovné flirtování". Při čtení verdiktu se rozplakal a poté poděkoval porotě.

Spacey čelil obvinění z let 2001 až 2013, tedy z doby, kdy trvale žil v Británii. V letech 2004 až 2013 byl uměleckým šéfem londýnského divadla Old Vic. Soudní přelíčení s čtyřiašedesátiletým Spaceym trvalo čtyři týdny. Herec čelil obvinění tří mužů, kteří uvedli, že je agresivně chytil za rozkrok. Čtvrtý, začínající herec hledající mentora, uvedl, že se probudil a Spacey na něm prováděl orální sex poté, co šel do jeho londýnského bytu na pivo, kde buď usnul, nebo omdlel.

Všichni muži uvedli, že kontakt byl nechtěný, ale Spacey vypověděl, že byl ve dvou případech dobrovolný. Tvrzení třetího muže, že ho v zákulisí divadla chytil za přirození, označil za "čirou fantazii". Držitel dvou Oscarů u soudu také vypověděl, že rád a často flirtoval a byl promiskuitní.

Na čtvrtý incident na malém večírku v domě, který si pronajal na venkově, si prý Spacey nepamatuje, ale připustil, že se dotkl rozkroku muže, kterého potkal v hospodě během noci plné alkoholu. Řekl, že si špatně vyložil mužův zájem o něj, a pravděpodobně se "ztrapnil" při pokusu ho svést.

Herec naznačil, že všichni čtyři muži se obviněním proti němu pokusili vydělat peníze. Když si ve středu Spacey vyslechl osvobozující verdikt, a byl propuštěn z lavice obžalovaných, potřásl si rukou se svými právníky a poté opustil soud bočním vchodem.

Spaceyho filmová a divadelní kariéra prudce zabrzdila v roce 2017, kdy ho zhruba 20 mužů obvinilo ze sexuálního obtěžování a napadení. Stalo se tak během kampaně MeToo zaměřené proti sexuálnímu obtěžování. Herec, který získal Oscara za role ve filmech Americká krása a Obvyklí podezřelí, kvůli skandálu přišel i o hlavní roli v seriálu Dům z karet. Soud v New Yorku loni zamítl žalobu podanou na Spaceyho rovněž kvůli údajnému obtěžování.