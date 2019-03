Soud poslal australského kardinála na šest let do vězení za sexuální zneužití chlapců

před 1 hodinou

Australského kardinála George Pella poslal australský soud na šest let do vězení za sexuální zneužití dvou chlapců z církevního sboru. Skutků se dopustil v 90. letech v katedrále svatého Patrika v Melbourne. Pell, kterému je 77 let je nejvýše postaveným katolickým duchovním, který byl odsouzen za tyto skutky.

"Podle mého názoru se vaše chování vyznačovalo šokující arogancí," prohlásil předsedající soudce australského státu Victoria Peter Kidd při oznámení rozsudku, které trvalo víc než hodinu. Podle rozsudku musí kardinál ve vězení zůstat nejméně tři roky a osm měsíců, než bude moci požádat o podmínečné propuštění. Jako sexuální delikvent bude registrován po zbytek života. Pell byl uznán vinným z toho, že se v 90. letech jako arcibiskup provinil vůči dvěma chlapcům ve věku 12 a 13 let. Kardinál, který byl prakticky třetím nejvýše postaveným mužem Vatikánu, vinu popírá, uvedla agentura Reuters. Soudce Kidd uvedl, že k rozhodnutí o výši trestu ho vedla skutečnost, že Pell vedl "jinak bezúhonný život". Věří, že tato skutečnost a Pellův věk představují nulové riziko, že by trestnou činnost opakoval. Kidd zdůraznil, že kardinál byl odsouzen za skutky, z nichž byl usvědčen a ne za hříchy katolické církve. Soudce ale také řekl, že Pell zneužil svou moc a neprokázal žádnou lítost se svými zločiny. Jeho provinění popsal jako strašné, pro oběti ponižující a pokořující. Kardinál u soudu neprojevoval žádné emoce. Když soudce četl rozsudek, tiše stál s rukama za zády. Jedna z obětí, nyní 34letý muž, soudu popsal, že Pell se v roce 1996 před ním a druhým hochem obnažil, osahával je na genitáliích a masturboval při tom. Přinutil ho také k orálnímu sexu. Stejný chlapec se stal terčem sexuálního útoku Pella ještě jednou v roce 1997, kdy ho duchovní přitlačil ke zdi chodby melbournské katedrály a bolestivě mu stiskl přirození. Druhý muž, kterého kardinál v dětství sexuálně zneužil, zemřel v roce 2014 ve svých 31 letech na předávkování heroinem.