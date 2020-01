Foto: V australských požárech vymírají celé druhy zvířat. Ohroženi jsou nejen koalové

Americký zábavní gigant Walt Disney se rozhodl změnit jména filmových studií, která loni získal od společnosti 21st Century Fox. Z jejich názvu vypustí označení Fox. Studia The 20th Century Fox tak nově ponesou jméno The 20th Century, zatímco z Fox Searchlight Pictures se stanou jen Searchlight Pictures. Podle časopisu Variety nechce být Disney spojován se jménem mediálního magnáta Ruperta Murdocha, který vlastní konzervativní stanici Fox News. Ta mimo jiné podporuje republikánského prezidenta Donalda Trumpa, kdežto Hollywood je považován za baštu liberálů. "Jméno Fox rovná se Murdoch, a to je toxické," cituje časopis Variety nejmenovaného zástupce Disneyho.