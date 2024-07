Nebojím se, že zemřu. Rusové by mi provedli něco horšího, říká ukrajinský novinář

Novinář a spisovatel Stanislav Asejev strávil dva a půl roku v ilegální doněcké věznici v areálu bývalé továrny a uměleckého centra Izolace. Tam od roku 2014 drží své zajatce Ruskem podporovaní separatisté. Poté co byl propuštěn během výměny zajatců, se vrátil k psaní a založil nadaci pro vyšetřování válečných zločinů. Nyní bojuje za Ukrajinu coby voják z povolání.

V roce 2014, po Euromajdanu a ukrajinské revoluci, vypukly ve značné části ukrajinského Donbasu nepokoje, které přerostly ve válku. Proruští separatisté v Doněcké a Luhanské oblasti v roce 2014 obsadili vládní budovy a po ruské anexi Krymu prohlásili regiony za nezávislé lidové republiky. Pozůstatkem bojů se stala i dodnes používaná mučírna s názvem "Izolace", kterou zhruba před dekádou zřídili separatisté v areálu bývalé továrny a uměleckého centra v Donbasu.

Na místě nezákonného věznění ukrajinských válečných zajatců, aktivistů, novinářů a dalších civilistů se v květnu roku 2017 objevil i žurnalista a knižní autor Stanislav Asejev. Dnes čtyřiatřicetiletý muž v ilegálním "lágru" prožil dva roky života. Odsouzený byl však k patnácti letům - za údajnou špionáž ve prospěch Kyjeva a podněcování k extremismu.

Během války psal Asejev pod falešným jménem reportáže pro Rádio Svobodná Evropa, a to i v době, kdy Rusko obsadilo většinu oblasti. I proto byl vzat separatisty do vazby, kde ho po dobu šesti týdnů věznitelé trýznili elektrickým proudem a následně drželi 28 měsíců v cele bez kontaktu s vnějším světem.

"Strach, který nyní mám, není z toho, že zemřu. Bojím se, že mě znovu zajmou. Vím přesně, co to znamená a co se mi tam stane, pokud mě tři roky po propuštění znovu chytí," vypráví v reportáži Rádia Svobodná Evropa poté, co se navzdory svým zkušenostem, kariérní dráze i možnosti odcestovat za prací do zahraničí stal po vypuknutí úplné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 vojákem.

Z mučírny se Asejev dostal během výměny zajatců koncem prosince roku 2019, kdy ho Rusové předali ukrajinským úřadům. Pouhý rok po svém návratu vydal knihu s názvem The Torture Camp on Paradise Street (Mučící tábor v Rajské ulici), v němž se ke krutým praktikám a traumatům z mučírny vrací.

Některé strategie separatistů popsal i v reportáži v úvodu článku. "V ukrajinské armádě mi řekli: Tohle je telefon, kterým se při službě budete pravidelně hlásit. Uvědomil jsem si, že je to stejný přístroj, kterým mě bezpečnostní složky separatistů v roce 2017 mučily," vzpomíná.

Pomůcku, která podle popisu připomínala vojenský polní telefon, používali k mučení Asejevova během jeho zajetí. Od zařízení měly dle novinářovo popisu vést elektrické dráty, které vysílají proud k různým částem těla. "Při hovoru se stiskla páčka a já dostal elektrošok do prstů i uší," vypráví ve videu.

V dubnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz Asejev popsal, že okupanti dráty zajatcům zaváděli i pod kůži, nejčastěji do pohlavních orgánů. Nějakou dobu tak trvalo, než si novinář zvykl telefon znovu používat. "Chvíli jsem musel sám sebe přesvědčovat, že je to jen telefon," přiznává.

Za svá knižní díla získal Asejev ocenění, podle Rádia Svobodná Evropa mu byla také dána blíže nespecifikovaná nabídka k práci v zahraničí. Namísto toho, aby se válce vyhnul, se však novinář rozhodl stát součástí armády. "Samozřejmě bych rád psal knihy a novinářské články a žil někde v Evropě a řídil svou nadaci. Ale musím nosit neprůstřelnou vestu a maskáče, protože moje země je v ohrožení," říká.

