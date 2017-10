Přecházejí silnici a u toho zírají do mobilu. První město nově trestá neopatrné chodce

před 2 hodinami

V Německu jim říkají "smombies". Tedy lidé, kteří jdou po ulici jako zombie a u toho se dívají do mobilu a esemeskují. Na havajském Honolulu se však proti chodcům, kteří nesledují provoz na silnici a raději si čtou na svých telefonech, rozhodli zakročit. Kdo vstoupí na přechod pro chodce a bude se u toho dívat do mobilu, dostane pokutu až 99 dolarů. Úřady doufají, že tím sníží počet smrtelných nehod.

Honolulu - Pohled, který nemá rád žádný řidič. Na přechodu pro chodce vstupuje do silnice člověk s mobilem v ruce, zahleděný do displeje a se sluchátky v uších.

Honolulu na americké Havaji se jako první město na světě rozhodlo, že domluvy a osvěta nestačí na to, aby odvrátily nehody. Ten, koho policisté přistihnou při přecházení vozovky s mobilem v ruce, zaplatí pokutu až 99 dolarů (přes 2000 korun).

Výnos podepsal starosta Honolulu Kirk Caldwell a tento týden vešel v platnost.

Že k tomu mají Havajci pádné důvody, ukazuje i několik statistik z poslední doby.

Například americká nezisková organizace GHSA (Asociace pro bezpečnost na dálnicích) uvedla, že loni vzrostl počet smrtelných nehod způsobených mobily nebo jinými přenosnými zařízeními ve Spojených státech o jedenáct procent. Na téměř šest tisíc.

Americká Národní bezpečnostní rada (National Safety Council) dokonce uvádí přesné číslo 5987 obětí takzvaného distracted walking - tedy "nesoustředěné chůze".

Celkem loni zahynulo na amerických silnicích 40 tisíc lidí.

Nové nařízení v Honolulu se však týká jen těch lidí, kteří se vysloveně "dívají" do mobilu. Je tedy možné přejít silnici a u toho telefonovat.

Pokud ale policisté nachytají někoho, kdo esemeskuje nebo si čte na mobilu, dají mu nejprve pokutu 15 dolarů (přes 300 korun). Když se bude situace opakovat, může trest vyšplhat až na zmíněných 99 dolarů.

Zombie s mobilem

Americká televize NBC letos udělala pokus a nainstalovala kameru u jednoho z rušných přechodů v kalifornském San Diegu.

Záznam ukázal, že téměř každý chodec na přechodu sledoval svůj mobil a nedíval se napravo ani nalevo. Velká část z nich psala textovou zprávu.

V Německu se pro lidi s mobilem nebo jiným zařízením používaným za chůze vžil název "smombies". Neboli zombies, kteří esemeskují.

Do německých médií se dostal i případ patnáctileté dívky, kterou s mobilem v ruce a sluchátky na uších uvláčela k smrti tramvaj v Mnichově. Dívka ji neviděla ani neslyšela.

Nedávná německá studie společnosti Dekra ukázala, že zhruba sedmnáct procent lidí používá mobily za chůze na veřejnosti.

Augsburg v Bavorsku tak testuje zařízení, které by upozornilo lidi na přechodech, aby se věnovali provozu. Jde o světla, která blikají na okraji chodníku. Člověka, který se dívá směrem dolů do displeje, upozorní, že nahoře na semaforu je červená, a tak nemá vstupovat do vozovky.

Mobily nepatří ani do rukou řidičů

Soud v České republice řešil na začátku letošního roku smrtelnou nehodu, kterou naopak způsobil mobil v rukou řidiče. Ten v Ostravě kontroloval, kdo mu volá, a srazil při tom dva chodce, kteří pak zemřeli. Dostal dva roky vězení.

Letošní červencový průzkumu Saferoad provedený firmou Ipsos ukázal, že 36 procent českých řidičů při jízdě občas sleduje své mobilní telefony nebo odesílá textové zprávy.